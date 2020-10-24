流感疫苗一针难求？别急，整个流行季都可接种

今冬明春可能会出现新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的情况，而接种流感疫苗是预防流感的最有效手段，可以减少流感相关疾病带来的危害及对医疗资源的占用。

“各位家长，流感疫苗都已打完，下次来苗会再通知。”山东省青岛市民郭女士原本打算带着一岁半的女儿这两天去青岛市浮新社区预防接种门诊接种流感疫苗，结果这条微信群公告，却率先到来。

“去年不需要预约直接去打疫苗就行，但今年预约了也未必能打上，不知道是不是要等到明年了。”郭女士说。

在江苏省南京市某社区医院，自9月底至10月16日，已经有约400人接种了流感疫苗，而该院去年秋冬季接种的3岁以上的儿童及成人仅为600人左右。

今年，全球新冠肺炎疫情严重流行态势仍将持续。《中国流感疫苗预防接种技术指南（2020—2021）》显示，今冬明春可能会出现新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的情况，而接种流感疫苗是预防流感的最有效手段，可以减少流感相关疾病带来的危害及对医疗资源的占用。

700多支流感疫苗4个下午打完

“今年有接种流感疫苗意向的居民明显多了。我们社区居民大约有8万多人，往年接种疫苗的3岁以上儿童及成人大约在500—700人，但今年从9月底第一批流感疫苗到位后，已经有40多名3岁以下的儿童和300名左右3岁以上的儿童及成人接种了疫苗，现在还有不少居民在预约。”南京建邺区某社区医院的一位计免科主任接受科技日报记者采访时表示，在自己从事流感疫苗接种的十多年里，今年“蓬勃”的接种需求并不多见。

往年需求平平的流感疫苗，今年成为“宠儿”，让不少社区接种点猝不及防。记者走访青岛市某社区预防接种门诊时，一位工作人员介绍，去年成人流感疫苗仅接种了1000多人，还有一些疫苗没有用完又交还上级部门，但今年8月底首批成人流感疫苗到货后，700多支仅用了4个下午便接种完，目前预约的居民还有1000多人。

在8月30日的2020年全国医药工业信息年会分会场上，中国食品药品检定研究院副院长张辉在提及今年的流感疫苗供应时表示，2019年签发了6家企业生产的2种流感疫苗，共计3078.42万瓶（支），相比2018年增加90.6%。“今年到现在为止，已经签发了3000多万人份，到下个月流感季来临前，估计将达到5000万人份。”

目前，我国流感疫苗接种率并不高，从近年来的批签发数量估算，接种率约为2%左右，江苏省疾控中心急性传染病防制所副主任医师许可表示，长期以来，很多人认为流感不是很严重的疾病，甚至分不清流感与普通感冒的区别，还有人对流感疫苗安全性和有效性存在认知误区。同时，流感疫苗属于自费接种的二类疫苗，也没有医保支持，导致部分民众接种意愿不高。

但是，今年人们的预防意识提高以及部分专家的呼吁、科普，所以流感疫苗需求旺盛。“不过，企业一般会根据前一年的采购量制定下一年的生产计划，而企业的生产线相对固定，增加新生产线需要提前1年左右布局，这就造成了供需错位。”一位业内专家告诉科技日报记者。

接种了疫苗仍要提防感染风险

流感是由流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病，每年流感季节性流行在全球可导致300万—500万重症病例，同时导致29万—65万相关呼吸道疾病引起的死亡。

我国现已批准上市的流感疫苗有三价灭活流感疫苗、四价灭活流感疫苗和三价减毒活疫苗。三价疫苗可以预防甲型H1N1、H3N2和乙型BV三个型别的流感病毒，四价疫苗在此基础上还包含有BY型的流感病毒免疫抗原。

接种流感疫苗后，还会患流感吗？许可介绍，有研究显示，灭活流感疫苗在健康成人中免疫原性良好，在健康成人中，根据随机对照试验的系统综述估计，接种灭活流感疫苗可预防部分确诊流感；当疫苗株和流行株匹配时，接种灭活流感疫苗可减少部分流感样病例。

“但接种了流感疫苗也要提防感染流感的风险。”江苏省人民医院感染科主任李军说，如果接种后不久就感染了流感病毒，而那时身体还没有产生足够的抗体，就有可能“中招”而成为流感患者。另外，接种疫苗后虽然产生了抗体，但如果接触的流感病毒量太大，超过其抗体的保护能力，也有被感染的风险。此外，如果接种的流感疫苗中所涉及的毒株未覆盖当年流行的流感病毒毒株，也会影响流感疫苗的保护效果。“不过，接种流感疫苗仍是目前预防流感最有效的手段。”李军说。

李军说，流感病毒通常几年一小变，十几年一大变，所以世界卫生组织每年会推荐疫苗组份，供各国制备疫苗。

1947年世界卫生组织成立了全球流感监测网络，负责监测全球最新传播的流感毒株。“每年，世卫组织会根据‘当季流行’的毒株预测下个流行季可能流行的毒株种类，并选择2个甲型流感病毒株和1个乙型流感病毒株，供各国制备三价疫苗做参考。近年来，世卫组织又开始推荐2个乙型流感病毒株，为制备四价疫苗提供参考。”许可告诉记者，与去年相比，今年世卫组织推荐的三价流感疫苗组份中，甲型H1N1亚型、A（H3N2）亚型和B型（Victoria系）病毒均更换了毒株。

急性疾病期应暂缓接种

我国幅员辽阔，流感暴发的高峰和持续时间存在差异。2013年，一项针对我国不同区域流感季节性的研究显示，我国A型流感的年度周期性随纬度增加而增强，且呈多样化的空间模式和季节性特征，其中，北纬33度以北的北方省份，在每年1—2月迎来高峰；北纬27度以南的最南方省份，每年4—6月迎来高峰；两者之间的中纬度地区，每年1—2月和6—8月是流感暴发高峰；而B型流感在我国大部分地区呈单一冬季高发。

“江苏的冬春季流感流行季通常从11月开始上升，在12月底至次年1月初达到流行高峰，4月后逐渐降至低流行水平。通常接种流感疫苗2—4周后，可产生具有保护水平的抗体，6—8月后抗体滴度开始衰减，一般流行季开始前一个月前接种为宜。因此建议每年10月底前完成流感疫苗接种，但10月底前未接种的，整个流行季都可以接种。”许可说，今年4月至10月10日，江苏疾控部门共检测常规监测样本1.6万份，检出流感病毒核酸阳性3份，低于历年非流感流行季1%—2%的低值。这意味着还没有进入流感流行期，所以还没有注射流感疫苗的公众也不必恐慌。

《流感疫苗预防接种技术指南（2020—2021）》提示，为保证受种者在流感高发季节前获得免疫保护，建议各地尽快安排接种工作，最好在10月底前完成免疫接种；对10月底前未接种的对象，整个流行季节都可以提供免疫服务。

目前，通过肌肉注射接种流感疫苗是安全的，但也不是所有人都适合接种，许可提醒，对疫苗中所含任何成分，包括辅料、甲醛、裂解剂及抗生素过敏者禁止接种。此外，近期有发热或者不发热症状的急性疾病，例如正在发烧、感冒，或者感染了某病原的患者，建议症状消退后再接种。

而没能接种流感疫苗的人，又该如何防护？许可表示，流感主要通过呼吸道飞沫和密切接触传播，首先要做好手卫生和呼吸道隔离，尽量少去人多拥挤的密闭场所，出门的时候必须注意戴好口罩，做好防护，勤洗手；如果出现发烧、咳嗽等上呼吸道症状，应当及时就医，不提倡带病工作学习；对于重症流感高危人群，如有明确的流感暴露史，可在医生的指导下，使用神经氨酸酶抑制剂预防流感。（记者 金凤）