国家卫健委：10月23日新增确诊病例28例 均为境外输入病例

人民网北京10月24日电 （许心怡）据国家卫生健康委官网消息，10月23日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例28例，均为境外输入病例（上海9例，广东9例，天津3例，陕西3例，北京2例，福建2例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例11例，解除医学观察的密切接触者885人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例254例（其中重症病例2例），现有疑似病例5例。累计确诊病例3213例，累计治愈出院病例2959例，无死亡病例。

截至10月23日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例265例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例80876例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85775例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者849503人，尚在医学观察的密切接触者8069人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者27例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察24例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者404例（境外输入403例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5878例。其中，香港特别行政区5284例（出院5029例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区548例（出院497例，死亡7例）。