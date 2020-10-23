2020首届男性健康周开启 护佑男性健康 共筑健康中国

10月28日是中国第21个男性健康日。 10月25日-31日，我国首个男性健康周将启幕，本次男性健康周主题为——“护佑男性健康 共筑健康中国”。本次活动由12家权威男科学术组织共同发起，旨在提高社会对男性健康的关注与重视，同时，通过线上线下活动相结合的方式，借助互联网+医疗健康，覆盖更广泛的男性群体，加强对男性健康科普的建设。通过权威专业的科普内容，把男科疾病诊治与男性健康管理融合，让男性健康走进千家万户，全面落实健康中国行动。

10月25日-31日男性健康周期间，将在多家平台进行男性健康相关主题的权威科普短片、医学科普短视频、健康直播间、有奖征文等多种形式科普内容的传播，并且借助互联网医疗平台，对男性患者提供关爱，开展在线咨询、在线义诊等公益活动。同时，近千家医疗机构还将在健康周期间举办线下义诊及科普患教活动。

据悉，本次男性健康周将在多家互联网平台推出“护佑男性健康”系列男性科普短视频，邀请国内知名男科及泌尿外科专家共同参与，以问答的形式，通过1-2分钟视频，解答互联网用户关心的男性健康问题。健康周后，该系列视频还将持续为群众提供权威且亲民的科普视频。除此以外，健康周期间还将每天在互联网平台以“健康直播间”的形式邀请权威男科专家在线直播，讲解男科疾病的诊疗与预防等专业科普知识。为了让直播更贴近群众，健康直播间会采用大咖对话的方式，通过权威医生的对话及讨论，进行趣味的科普讲解。用户也可以通过在活动公众号“护佑男性健康”留言的方式，提前将自己感兴趣的问题，向专家提问。

男科问题，不但是成年男性的问题，更是贯穿着男性从儿童到老年的整个生命周期。本次直播内容，不仅涉及常见的困扰成年男性的问题，也包含针对中老年男性的“男性更年期”和针对男童身心健康的“小丁童靴成长记”等内容。

本次活动周最后，还将开展一场名为“关爱男性，护佑健康”的医学科普讨论圆桌对话。届时，将由来自学会的领导、科普网红医生、互联网平台代表及媒体代表等共同参与线上讨论。在对本次健康周活动的回顾总结基础上，共同讨论如何通过互联网宣传更好的科普内容，为健康中国赋能，从而拉开系列权威男科科普传播行动的序幕。