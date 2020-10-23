羚锐制药助阵2020河南省世界传统医药日活动

22日上午，以“弘扬中医文化，服务大众健康”为主题的2020年世界传统医药日活动在郑州市绿城广场拉开帷幕，羚锐制药应邀参加。活动由河南省中医药工作领导小组、河南省卫健委、河南省中医管理局主办，旨在更好的弘扬传统中医药文化，普及传统中医药知识，引导群众正确认识、了解和使用中医药，进一步促进我省中医药事业发展。

据主办方负责人介绍，今年10月22日是第30个世界传统医药日。设立世界传统医药日，既是表达对世界各地传统医药文化应有的尊重，也是提倡世界各国应尽可能用自然、适宜、经济而有效的方式为人们祛病疗疾，增进健康。

活动现场，参加活动的市民来到羚锐展台，体验通络祛痛膏，工作人员还为存在颈椎、腰椎不适，骨性关节炎等症状的市民进行按摩体验服务。

羚锐制药相关负责人介绍，通络祛痛膏采用当归、川芎、红花、山柰等十余味中药材精制而成，是羚锐制药独家品种，也是国家中药保护品种、国家乙类医保品种、国家基本药物目录品种，还是颈椎病、骨性关节炎治疗领域核心用药品种。