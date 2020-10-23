羚锐制药获河南省抗击新冠肺炎疫情先进集体

10月21日，河南省抗击新冠肺炎疫情表彰大会在河南郑州举行。羚锐制药荣获河南省抗击新冠肺炎疫情先进集体，羚锐制药党委书记吴希振代表公司受邀参会领奖。

羚锐制药相关负责人介绍，在抗击疫情中，全体羚锐员工全力投入到疫情防控和复工复产工作当中，充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用。从1月23日（农历腊月二十九）启动首批捐赠至今，公司累计向湖北武汉、麻城和河南信阳等地捐款捐物近1000万元，在驰援疫区的同时，公司还组织员工募集资金6万多元，助力新县抗疫。公司还充分利用企业网站、微信公众号、钉钉，广泛宣传健康教育和疫情防护知识，进一步凝聚人心、振奋精神，坚定了全体员工打赢疫情防控狙击战的信心。

今年2月11日和2月18日，河南省委常委、省委组织部部长孔昌生和信阳市委副书记、市长尚朝阳先后莅临新县检查疫情防控，调研企业复工复产工作，察看疫情防控措施和企业生产经营情况，勉励企业从严从实做好复工复产防疫工作，发挥区域龙头企业带动作用，开拓奋进、创新发展，为老区脱贫攻坚、乡村振兴再立新功！

羚锐制药董事长熊伟表示，羚锐将一如既往地发挥模范带头作用，抓实、抓细常态化疫情防控，科学调度，推进企业创新发展，为助推“健康中国”建设和老区经济社会发展作出应有的贡献。