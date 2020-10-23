长寿之乡绿色发展区域合作联盟第一届理事会在渝召开

10月20日—23日，长寿之乡绿色发展区域合作联盟第一届理事会第五次（扩大）会议暨“长寿之乡与健康产业”高峰论坛在重庆市江津区举行。

在联盟第一届理事会第五次（扩大）会议上，联盟理事长王五一对长寿之乡发展思路和工作着力点方面进行了结。王五一表示，全国80多个长寿之乡，每一处都有自己独特的优势；而联盟把它们串联到一起，就是为了凝聚力量、整合资源、串珠成链，共同打响“长寿之乡”品牌，实现倍增效果。

“长寿之乡是有很强包容性的品牌，对当地的农林水旅游等各产业都有很好的非物化支撑作用和层次提升作用。”王五一说。未来如何将长寿之乡品牌建设和当地有关产业部门建立日常工作协调对接关系，建立良好互动互惠的长效工作机制，形成长寿之乡品牌建设与当地产业发展的良性互动，他建议要用主动的姿态、开放包容的心态和创新的思维去规划长寿之乡品牌的建设战略。

联盟成立以来，在摸索中逐渐形成了一套较为稳定的运行模式，有较为成熟的工作载体和抓手，王五一期望未来联盟将更加凝心聚力，发挥“长寿之乡”品牌效应，推动绿色产业培育发展，从而实现助推和加速长寿之乡发展的愿景。

会上，公布了“健康中国我代言——中国长寿之乡百位健康百岁老人”名单、推选活动组织奖名单，举行了“2019中国长寿之乡品牌建设十大亮点工作”、“第四批中国长寿之乡特色服务业示范城市、乡情体验基地、康养示范基地、乡贤人物、养生名优产品”以及“2019年度联盟工作积极分子”授牌仪式。中国农业电影电视中心、“人民健康”、广州保利锦汉展览有限公司、上海尚耕农业科技发展有限公司、湖北长寿文化研究所《长寿探秘》杂志等多家单位介绍了与联盟合作情况。

在“长寿之乡与健康产业”（江津）高峰论坛上，中国工程院院士樊代明、中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员李军、北京大学教授王红漫、浙江省民政事业发展促进会常务副会长王先益等多名专家围绕长寿之乡健康产业发展作主旨发言。重庆江津、贵州赤水等长寿之乡政府代表等进行了交流发言，就如何把握“绿水青山就是金山银山”重要思想的深刻内涵和实践指向，发挥“长寿之乡”品牌优势，将长寿之乡所蕴含的生态环境、长寿文化、养生物产等资源禀赋，转化为产业优势、竞争优势，推动长寿之乡健康产业发展，进行深入探讨、交流互鉴。

会议期间，还举办了“一江津彩”富硒农产品展和富硒食材推介活动，会后还将组织与会人员考察江津区健康养生产业。

此次会议由长寿之乡绿色发展区域合作联盟主办，重庆市江津区人民政府承办，浙江省丽水市人民政府、江苏省常州市溧阳市人民政府、山东省威海市文登区人民政府、贵州省遵义市赤水市人民政府、广西老年学学会协办。来自全国18个省（市、自治区）48个县（市、区）的中国长寿之乡代表、绿色产业专家学者、相关企业负责人、媒体记者共280余人同聚江津交流，共谋产业发展。