“最美夕阳红” 杭州百岁老人达1204名

来自杭州市卫生健康委的数据：截至今年9月底，杭州市共有百岁老人（含虚岁）1204位，男女比例为2.7:7.3，与2019年同期相比增加279人,增长幅度达28%。

百岁老人的“长寿密码”背后，折射出的是杭州生活品质的大幅提升和养老体系的不断完善。

杭州是全国较早进入老龄化社会的城市之一，当地因此较早就推出了社区医生签约服务。2019年，杭州全市65岁以上老年人家庭医生签约服务人数已达99.99万人，老年人电子信息健康档案建档率达93.64%。

在老年人医养服务上，杭州市设立市老年健康指导中心，首批6家市级医院和24家医养结合机构分别结成紧密医养联合体，在10家以上基层医疗卫机构和医养结合机构开展安宁疗护试点。同时，杭州推进《杭州市居家养老服务条例》立法，新建30家示范型居家养老服务中心，大力发展社区居家养老，完善居家养老服务体系。

截止2019年底，杭州市共有养老机构床位7.36万张，每百名老人拥有床位数4.1张。主城区新建成住宅项目全部按照每100户配建30平方米养老用房、且每处不小于300平方米集中配置。敬老爱老的服务设施，从原来的“有保障”到“更完善”。

杭州市委、市政府还十分注重老年人的身心健康，全市建成并覆盖到社区（村）的三级的“1+X+N”社会心理服务模式平台，既开展老年人心理关爱“敲门行动”，又便于16种门诊慢性病长期处方管理服务。

此外，杭州还为全市70周岁以上老人免费办理首次遗嘱公证服务，并提供预约服务；为70周岁以上特殊困难老人申请法律援助，给予免予审查经济状况；推出老年意外险，为老人撑起意外保护伞……一桩桩一件件养老保障、惠老措施，让杭州老年人安享晚年的幸福指数越来越高，居民期望寿命也逐年提高，去年达到82.95岁。（杭州市卫生健康委供稿）