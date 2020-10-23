2020CMEF医博会10月19日在沪开幕

10月19日，以“创新科技 智领未来”为主题的第83届中国国际医疗器械博览会(CMEF)在国家会展中心(上海)拉开帷幕。展览总面积超22万平方米，4000余家品牌企业参展，吸引超10万名专业观众。同期还召开60余场学术论坛和会议，特邀300余位意见领袖到场参会。

主办方相关负责人介绍，为充分发挥产业中央性平台的展示与推动作用，在国家会展中心一层全部8大展馆中再次细分多个包含公共卫生防控展区、医学影像展区、IVD体外诊断展区、手术室展区、医用光学展区、骨科展区、医用耗材展区、医用电子设备展区、医院建设及后勤管理展区、消毒感控展区等在内的产业展区，立体呈现医疗大健康产业链，着力聚焦产业各细分领域发展新态势，探索、探寻、探知产业发展新未来。

同时，由全球各地4000余家展商携5G、人工智能、机器人、深度学习、大数据、区块链、3D打印等3万余款全新技术产品在展会现场进行首次发布。

更有手术室、医用光学、骨科、医用耗材、医用电子、医院建设及后勤管理、消毒感控、模拟医学等诸多精彩内容等待现场挖掘。

超过60+会议论坛，聚焦时下最新、最热、最具意义的话题。在19日举办的论坛中，内容主要涵盖公共卫生体系建设、中医药国际化、医疗注册人制度、注册核查、上市监管、三方检测标准、医院管理、智慧养老、智慧康复等各类实战话题。

疫情推动医疗“新基建”领域崛起，并将成为医疗器械行业长远发展的催化剂与加速器。该负责人表示，遭遇疫情重创后，各国有望加强医疗卫生领域的建设与投入，提升社会应对突发公共卫生事件的能力，提高基层诊疗能力建设，加强居家个人医用防护水平等，都将对医疗健康领域产生深远的影响，各地医疗器械产业发展也将迎来新的机会突破和区域格局的重塑，医疗器械行业将会迎来自己的春天。