福建省新增境外输入确诊病例7例

人民网福州10月23日电（吴舟）据福建省卫健委网站消息，10月22日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例7例（由无症状感染者转确诊3例），其中新加坡输入2例、澳大利亚输入1例、阿根廷输入1例、秘鲁输入1例、尼日利亚输入1例、厄瓜多尔输入1例（均为厦门市报告）；当日报告新增境外输入无症状感染者0例；解除隔离1例；新增本地确诊病例0例。

一、境外输入疫情

10月22日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例7例（由无症状感染者转确诊3例），其中新加坡输入2例、澳大利亚输入1例、阿根廷输入1例、秘鲁输入1例、尼日利亚输入1例、厄瓜多尔输入1例（均为厦门市报告）。

当日报告新增境外输入疑似病例0例。

当日报告新增境外输入无症状感染者0例；解除隔离1例。

截至10月22日24时，福建省累计报告境外输入确诊病例131例，已治愈出院114例，目前住院17例，无死亡病例；现有报告境外输入疑似病例0例；现有报告境外输入无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察25例。

二、本地疫情

10月22日0—24时，福建省报告新增本地确诊病例0例。

当日报告新增本地疑似病例0例。

当日报告新增本地无症状感染者0例。

截至10月22日24时，福建省累计报告本地确诊病例296例（已治愈出院295例、目前住院0例、死亡1例），其中：福州市72例、厦门市35例、漳州市20例、泉州市47例、三明市14例、莆田市56例、南平市20例、龙岩市6例、宁德市26例；现有报告本地疑似病例0例；现有报告本地无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察0例。

三、密切接触者

目前密切接触者已解除医学观察19119人，尚有425人正在接受医学观察。