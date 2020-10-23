医保电子凭证来了 快激活

看病、买药结算时，忘带医保卡很惆怅？“医保电子凭证”来了！看病、买药无需再带卡，一部手机就可以付款了。

昨天，记者从市医疗保障局获悉，为进一步提升医保治理能力和公共服务水平，切实为参保群众提供优质、便捷、高效、安全的医保服务，打造重庆市“智慧医保”品牌，医保电子凭证已在我市上线，标志着山城人民将拥有专属的一人一证医保电子身份凭证。

一张电子凭证办理所有医保业务

医保电子凭证与传统实体卡相比有哪些优点？

市医疗保障局相关负责人介绍，我市参保群众可通过医保电子凭证扫码就医购药，还可进行个人医保信息查询、异地就医备案等线上业务办理。

“医保电子凭证有4个突出优点。”该负责人说，医保电子凭证不依托实体卡，参保人可通过国家公共服务平台APP、重庆市政府APP、重庆医保微信公众号、重庆医保支付宝小程序等医保部门认证授权的第三方渠道激活使用，十分方便。

“医保电子凭证广泛应用于医保查询、异地就医备案、电子特病证展示等医保各业务场景。未来，一张电子凭证将运用于所有医保业务场景。”该负责人还表示，医保电子凭证由国家医保信息平台统一生成，标准全国统一，跨区域互认，参保人可以通过凭证在全国办理有关医保业务，实现“一码在手，医保无忧”。同时，医保电子凭证通过实名和实人认证，采用国产加密算法，数据加密传输，配合动态二维码和刷脸等生物特征识别技术，确保了个人信息和医保基金使用安全。

已激活医保电子凭证291.49万人

据了解，市医疗保障局一直高度重视医保信息化工作，投入大量人力物力保障医保电子凭证研发应用。截至2020年10月22日，我市已激活医保电子凭证291.49万人，占全市参保总人数的8.98%，全市已有4881家（其中医疗机构1189家，药店3692家）定点医药机构开通医保电子凭证扫码支付功能，占全市定点医药机构总数的22.68%。

下一步，市医疗保障局将不断拓宽应用渠道，赋能更多APP实现医保电子凭证激活、展码功能，持续拓展医保电子凭证的应用范畴，加载更多应用场景，陆续上线预约挂号、移动支付、参保关系转移等功能，把惠民利民的好措施尽早送到百姓手中。

医保电子凭证这样激活

新闻多一点

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问题一：在电子医保凭证的推进进度方面，我市有何计划和目标？为了更方便参保居民，电子医保凭证还将推出哪些便民服务？

答：目前医保电子凭证已能实现扫码、刷脸就医购药，还可以进行医保查询、异地就医备案、电子特病证展示，计划在11月底上线网上预约挂号、移动支付。12月初实现参保关系转移、亲情账户绑定。未来，我们还将不断拓展医保电子凭证应用范围，为群众提供更加便利高效的医保公共服务。

问题二：目前医保电子凭证可在哪些渠道激活、使用？

答：目前可通过国家医保APP、渝快办、重庆医保微信公众号、重庆医保支付宝小程序、工行、农行、中信银行APP等官方授权渠道进行激活使用。

问题三：原来办理的社保卡还可以继续使用吗？

答：原社保卡可以继续正常使用，同时未办理社保卡的参保人也可通过医保电子凭证直接就医结算。（记者 王淳）