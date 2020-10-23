致敬逆行！“三位一体”应急物流救援模式解决战“疫”最后一公里

近日，“人民至上 生命至上——抗击新冠肺炎疫情专题展览”在武汉开展。多个战“疫”场景，让那些在武汉坚守了数十天的一线工作者再次热泪盈眶。

万斌是一名武汉人，也是蓝天救援队的一员，臂膀上黄色的战“疫”勋章是她在一线工作超过40多天的有力证明。“只有在一线坚守超过40天的人，才有黄色臂章。”万斌称，自己带车队坚守了60多天，几乎跑过武汉各大定点医院，为医务人员送去物资。至于去过多少次医院，她自己也记不清了。

疫情阴霾散去 生活步入正轨

在蓝天救援队武汉队员的胸前几乎都挂着战“疫”纪念胸章。疫情发生后，蓝天救援队除了负责物资的运输外，汉口火车站的消杀也由他们完成。蓝天救援队队员彭杰说，做这些都是我们自愿的，如果不是真心想做是坚持不下去的。

对于这些在武汉一线奋斗过的人来说，他们切身感受了疫情带来的各种艰辛。“那段时间尽管我做好了个人防护，但总是有种自己被感染了的错觉。”万斌说，很难熬也很焦虑，以至于在一段时间内都不想谈起这些经历。

如今，至暗时刻已过，武汉各项工作有序开展。江面上游船已经满载游客穿梭在长江大桥之间，雨天里黄鹤楼钟声依然悠扬，游人冒雨登楼观赏。那些曾为武汉奋斗过的人们，也已回到自己的岗位，步入了正常生活轨道。

在蒙牛援助建立的“疫情防控捐赠物资联合应急仓库”中，临时搭建的生活小帐篷已不复存在，仓库里囤放的也不再是战“疫”物资。说起在仓库里工作的那段时间，蓝天救援队队长张勇颇有感慨的说，疫情发生后，这个仓库为武汉筑起了一条物资中转的“生命通道”，解决了机场到医院“最后一公里”的问题。

多方合力 保障前线物资供应

打赢疫情防控战，仅凭一己之力无疑是天方夜谭。此次在应急物流救援方面，蒙牛、中华慈善总会、蓝天救援队共同探索出了“企业仓储物流+慈善机构+专业救援队”的三位一体应急物流救援模式。

中华慈善总会副会长刘伟表示，在湖北疫情防控最吃劲的关键时刻，蒙牛集团火速行动，紧急捐赠各类奶制品，建立“疫情防控捐赠物资联合应急仓库”，彰显了企业的责任和担当。在疫情最危急的时刻，蓝天救援队不顾个人安危，冲锋在前为战胜疫情提供了有力支持，做出了突出贡献。

“由于仓库是在紧急时刻建立的，起初很多基础生活设施不完善。”有蓝天救援队队员表示，初期几十号人只能在一个临时搭建的露天棚里上厕所，直到后来资源充沛了，队员们才有了可移动的厕所。

为了助力战“疫”，蒙牛集团执行总裁李鹏程介绍，蒙牛除了捐建“中华慈善总会(蒙牛)疫情防控应急物资中心”外，还将数万蒙牛员工动员起来，短时间建立起调度周转体系，从生产到物流配送，保障了牛奶、婴幼儿奶粉等必需品及时送到武汉及湖北其他地区人民的餐桌上。

受新冠疫情影响，国外出现奶农倒奶现象，反观国内，各大乳企喊出了“不拒收每一滴奶”的口号。乳企在保障下游产品供应的同时，也尽可能地保障处于上游产业链的奶农利益。

蒙牛武汉员工熊俊表示，春节期间我们留厂人员组成了战“疫”队伍，除了对工厂进行安全检查外，还开展防疫物资的准备调拨，支持市场周转工作。“牛奶是疫情期间最受欢迎的物资。”蒙牛武汉员工吴小红回忆称，蒙牛捐赠的牛奶送达医院后，受到了医患的广泛欢迎，体现了我们企业的社会担当。

在抗击疫情这条战线上，没有人是孤身作战。就像蒙牛集团总裁卢敏放所言，这是一次团队熔炼，也是团队精神的“涅槃重生”。