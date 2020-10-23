贵州消费扶贫“医农结合”

近日，贵州省卫生健康委向全省卫生健康系统干部职工发出消费扶贫行动倡议，要求当好消费扶贫宣传者，争做消费扶贫践行者。采取“以购代扶”“以购促扶”方式，积极采购省内蔬菜、家禽及牛肉产品等农特产品。同时，分享消费扶贫相关信息资源，发动和激励更多的人参与到消费扶贫行动中来，将消费扶贫理念转化为助推脱贫攻坚的实际行动。

近年来，为助力脱贫攻坚，贵州省卫生健康委积极创新开展“医农结合”帮扶模式，变贫困地区农产品为商品，把运输困难的运出来，把销售困难的卖出去，积极拓展省内农产品销售渠道，保障贫困群众稳定增收，助力贫困群众脱贫致富。

据悉，2017年，贵州省7家省直医院开展“医农结合”，建立稳定采购机制。自2018年起，逐步向市县级公立医院拓展，全省开展“医农结合”的医疗机构达181家，2020年1月~9月全省开展“医农结合”的公立医疗机构达196家，共采购省内农产品896.2万公斤、扶贫采购731.6万公斤，采购省内农产品占采购总量的92％，采购总金额分别达11147.79万元、8396.45万元。（特约记者祝茜茜 通讯员赵明艳）