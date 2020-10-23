托珠单抗治疗新冠有一定效果

据新华社巴黎10月21日电 （记者陈晨）法国卫生和医学研究所10月20日发布新闻公报说，法国多家医学研究机构经临床试验证实，接受托珠单抗治疗的新冠患者对呼吸机的需求更低，14天内病亡率也更低。这一试验结果已于同日发表在《美国医学会杂志·内科学卷》上。

托珠单抗是一种阻断白细胞介素-6受体的单克隆抗体，过去常用于治疗类风湿关节炎。新冠疫情暴发以来，包括中国在内一些国家已临床试用托珠单抗治疗，并取得一定成效。

法国卫生总署4月27日表示，法国在治疗新冠患者的临床研究方面取得了“令人鼓舞的成果”，法国巴黎公立医院集团观察到药物托珠单抗在抑制“细胞因子风暴”（即免疫系统过度反应）方面的显著效果。

法国卫生和医学研究所说，新发表的临床试验最终结果印证了此前公布的初步试验结果。今年3月底，该研究所在巴黎公立医院集团、巴黎萨克莱大学等机构配合下，开展了托珠单抗等免疫调节药物治疗新冠患者有效性的临床试验。

研究人员随机选择130名平均年龄64岁的中等或重度症状的新冠患者，他们在入院时需使用呼吸机，但不需进重症监护室。这些患者被分成两组，其中67人接受一般治疗，63人采取一般治疗结合托珠单抗的措施。

结果表明，14天内，在接受一般治疗的患者中，需使用无创呼吸机、插管治疗或死亡的病例占36%；而托珠单抗组为24%。14天内接受一般治疗的患者转入重症监护室的比例为36%，而托珠单抗组为18%。28天内，两组的病亡率差别不明显，但托珠单抗组出院的患者更多。

公报还说，验证其他免疫调节药物治疗效果的临床试验仍在进行中，其中包括托珠单抗结合地塞米松的疗法。

法国政府网站10月20日公布的数据显示，法国累计新冠确诊病例930745例，死亡33885例，目前有12458名患者在医院接受治疗，其中2177名患者在重症监护室接受治疗。