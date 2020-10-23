马来西亚有个别中国公民确诊 使馆提醒注意防疫安全

中新网10月22日电 中国驻马来西亚大使馆网站22日发布关于调整核酸检测机构名单和提醒在马中国公民注意防疫安全的通知。

全文如下：

一、驻马来西亚使馆根据审发核酸码及健康状况声明书工作情况，自10月21日起对核酸检测机构范围做出调整，调整后的名单扫描后附二维码即可打开。中国公民在进行核酸检测前，一定要认真核对相关检测机构信息，以免造成不必要的麻烦。今后，使馆将会密切跟踪相关检测质量，适时动态调整机构名单和范围。

二、为保证核酸检测报告质量，使馆需要至少12小时的时间联系检测机构对报告进行反查。如中国公民系在登机前12小时内上传报告，使馆将无法保证审发核酸码。因此，请所有计划自马来西亚乘机赴华的中国公民合理安排核酸检测时间，务必在获得核酸检测阴性报告后第一时间上传至防疫健康码国际版微信小程序，以免耽误行程。

三、目前，马来西亚新冠肺炎疫情形势严峻，日均新增确诊人数大幅增加，感染风险陡升，已有个别在马中国公民确诊。使馆郑重提醒同胞们保持高度警惕，杜绝麻痹松懈心理，严格遵守马卫生部门防疫要求，本着对自己和他人负责态度，毫不懈怠地加强个人防护。

特别提醒已购票准备回国的同胞，完成核酸检测后仍有感染风险，请在登机前避免非必要外出，杜绝参加聚会和集体活动，在机场候机和飞行过程中做好安全防护。