俄新冠确诊超146万例 专家称重症患者恢复或需半年
中新网10月22日电 据俄罗斯卫星网22日报道，俄罗斯新冠疫情防控指挥部表示，过去24小时，俄新增新冠确诊病例15971例，累计确诊1463306例。俄卫生部传染病专家称，新冠轻症患者恢复时间最长或为一个月，重症患者或需长达半年的时间才能恢复。
据报道，俄防疫指挥部指出，过去24小时，俄罗斯85个联邦主体新增新冠确诊病例15971例，其中发现无临床症状者4116例(25.8%)，累计确诊1463306例；新增死亡病例290例，累计死亡25242例。
俄罗斯卫生部传染病专家弗拉基米尔·丘拉诺夫表示，新冠轻症患者的恢复时间最长或为一个月，重症患者则可能需要长达半年的时间。丘拉诺夫称，“身体在患病后的恢复速度，取决于患病严重程度。如果为轻症，那么(患者)恢复得相当快，如果中度程度或重症，那么身体恢复需要更长时间”。
据专家证实，目前刚刚开始积累感染新冠病毒后的康复经验，因为专家们至今没有关于恢复时间的具体和通用数据。
他指出，“对于轻症，这是不长的时间，就像其他一般季节性的急性病毒性呼吸道感染一样。这通常需要2至3周，最多一个月恢复。而重症，例如我们可以与流感进行比较，在患有严重流感的情况下，恢复时间可能需要长达半年”。
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