比利时外交大臣感染新冠后病情恶化 接受重症监护

中新网10月22日电 据法新社报道，当地时间22日，比利时官员称，该国外交大臣维尔梅斯感染新冠病毒后病情恶化，已被送入重症监护室治疗。

45岁的维尔梅斯上周新冠病毒检测呈阳性，并一直自我隔离，但之后病情恶化，当地时间21日晚上被送入布鲁塞尔一家医院。

“维尔梅斯意识清醒，可以与人交流，”她的发言人说，并确认维尔梅斯正接受重症监护。维尔梅斯办公室的消息人士称，她的病情“稳定”。

维尔梅斯是比利时前首相。10月1日接替维尔梅斯的比利时现任首相德克罗，在社交网站上祝维尔梅斯“早日康复”。

比利时正在经历严重的第二波疫情，在这个1150万人口的国家中，已有10539人因感染新冠病毒死亡，是人均死亡人数最多的国家之一。

比利时的新冠感染人数在一个月内增加了一倍，目前达到253386人，有3274名患者在医院接受治疗。该国已重新实施了部分封锁，关闭酒吧和餐馆。比利时政府的部长和科学家们将在23日召开新的紧急会议，预计将宣布更严格的措施来阻止病毒传播。