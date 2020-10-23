日本东京现大型口罩专卖店 最贵口罩10万日元一个
中新网10月22日电 据日本《每日新闻》22日报道，近日，日本东京市中心出现了一家大型口罩专卖店，店内贩卖200多种各类口罩，最贵可达10万日元(约合人民币6370元)一个。
据报道，这家口罩专卖店位于东京车站附近的八重洲地下街，在约60平方米的店内，陈列着超200种、5000枚以上的各类口罩，价格从普通口罩的500日元(约合人民币31元)到镶水晶口罩的10万日元不等。
报道称，运营这家口罩专卖店的公司表示，他们从4月开始就在网上销售时尚口罩，后来收到“直接看到后才想买”的反馈，于是决定开设实体店铺，专门贩卖口罩。
该店店长高畑纱绫表示，到店客人最烦恼的就是口罩的尺寸。她认为，“在戴口罩已成常态的情况下，口罩的佩戴也需要和年龄、性别及服装等相匹配”，她表示，会在佩戴舒适的前提下，给到顾客更多相关的建议。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn