日本东京现大型口罩专卖店 最贵口罩10万日元一个

中新网10月22日电 据日本《每日新闻》22日报道，近日，日本东京市中心出现了一家大型口罩专卖店，店内贩卖200多种各类口罩，最贵可达10万日元(约合人民币6370元)一个。

据报道，这家口罩专卖店位于东京车站附近的八重洲地下街，在约60平方米的店内，陈列着超200种、5000枚以上的各类口罩，价格从普通口罩的500日元(约合人民币31元)到镶水晶口罩的10万日元不等。

报道称，运营这家口罩专卖店的公司表示，他们从4月开始就在网上销售时尚口罩，后来收到“直接看到后才想买”的反馈，于是决定开设实体店铺，专门贩卖口罩。

该店店长高畑纱绫表示，到店客人最烦恼的就是口罩的尺寸。她认为，“在戴口罩已成常态的情况下，口罩的佩戴也需要和年龄、性别及服装等相匹配”，她表示，会在佩戴舒适的前提下，给到顾客更多相关的建议。