美国多州住院新冠患者数创新高 纽约州放松防疫限制
中新网10月22日电 综合报道，美国入秋后新冠疫情再度恶化，全美单日新增病例数值不断攀升，多个州都创下住院人数的最高纪录，势头直追夏季的感染高峰。另一方面，纽约州却出于经济考虑，不再要求邻近疫情高发地民众抵达该州后隔离14天，恐有防疫漏洞。
据路透社统计，过去4周，美国各医院收治的新冠患者人数增加了36%。截至当地时间21日，美国住院的新冠患者人数自8月以来首次达到4万，中西部医院内的患者数量更是屡创新高。
截至目前，包括位于中西部的艾奥瓦州、堪萨斯州、密苏里州、内布拉斯加州、北达科他州、南达科他州和威斯康星州在内，美国共有16个州报告了自疫情暴发以来的最高单日住院人数。
与此同时，全美各地的确诊病例激增。过去4周，美国新冠单日新增病例的7天平均值上升了45%，接近夏日疫情高峰时的水平。
另据“中央社”报道，春季沦为全美新冠疫情重灾区的纽约州，在经过严格的封锁限制后疫情有所缓解。整个夏季，该州新冠病毒检测呈阳性的比率保持在1%左右。然而，随着邻近多州疫情恶化，纽约州20日单日确诊率升至1.6%，创4个月来新高。
在此背景下，纽约州为缓解经济压力，不要求这些州民众抵达后隔离14天的规定，恐成防疫漏洞。
据报道，6月下旬时，纽约州政府曾制定标准，要求感染率超标的外州民众抵达该州后自主隔离14天。不过，这项措施一直被诟病漏洞百出，例如只重点追踪搭机的乘客，防不了从陆路进入纽约的民众。
对此，纽约州长科莫表示，继续实行此规定对纽约经济冲击太大、从陆路阻挡邻近州民流入“不可能、行不通”。
他表示，州政府正在研究以更理想的方式，取代要求部分外州民众抵达后自主隔离14天的防疫措施，快速检测是专家建议的替代选项之一。
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