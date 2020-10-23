工信部：中国工业经济克服了新冠肺炎疫情不利影响

中新社北京10月22日电 (记者 刘育英)中国工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌22日表示，中国工业经济克服了新冠肺炎疫情等不利因素的影响，实现稳定恢复的良好态势。

在当日举行的国务院新闻办新闻发布会上，据黄利斌介绍，今年前三季度全国规模以上工业增加值同比增长1.2%，累计增速实现由负转正。在41个工业大类行业和31个省市中，有35个工业行业和22个省市增加值实现正增长。

在工业行业中，装备制造业生产加快回升，前三季度装备制造业增加值同比增长4.7%，其中汽车行业增加值增长4.4%。电子制造业增加值增长7.2%。粗钢、十种有色金属等产品产量增长持续加快。

另外，前三季度高技术制造业增加值增长5.9%，3月份以来，月均增速达到9%。其中电子工业专用设备、集成电路、工业控制计算机及系统等行业增势较好。

疫情催生新业态新模式发展壮大，远程办公、在线教育等行业快速扩张。3D打印设备、智能手表、服务机器人等新兴产品生产增速均在70%以上。

轻工、纺织等消费品行业受疫情影响较大，恢复态势缓慢，前三季度消费品制造业增加值同比下降1.9%，前8个月出口交货值同比下降12.9%。

黄利斌表示，中国工业通信业整体平稳向好，主要运行指标好于预期，为宏观经济平稳运行提供了有力支撑。但工业经济仍处在疫情冲击影响恢复期，工业通信业平稳运行仍面临不少风险和挑战。