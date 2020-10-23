法国单日新增确诊病例突破4万 累计确诊病例逼近百万

中新社巴黎10月22日电 (记者 李洋)当地时间22日，法国新冠肺炎疫情形势继续恶化，单日新增新冠肺炎确诊病例首次突破4万例，又一次创下疫情暴发以来新高；法国累计确诊病例当天逼近100万例。

根据法国卫生部当晚发布的疫情数据，法国22日单日新增确诊病例突破4万例，达41622例，比前一天的单日新增确诊病例增加近1.5万例。法国官方累计确诊病例当天逼近100万例，达999043例。法国新冠肺炎死亡病例现为34210例，新增死亡病例162例。

数据显示病毒扩散势头在加剧。正在调查中的聚集性感染病例已接近2000起，达1955起，22日单日新增聚集性感染病例高达201起；病毒检测阳性率继续上升，现已升至14.3%的新高。

目前法国新冠住院患者人数已升至14032人，比前一日增加847人；重症患者现有2319人，比前一日增加71人；大巴黎地区重症患者人数已升至701人，该地区新冠患者的重症监护室病床占用率22日晚已上升至62.6%。

法国卫生部当天透露，法国所有年龄段的感染率目前都在持续增加；重症患者年龄分布与此前疫情相比发生了一些明显的变化：年龄低于60岁的重症患者比例已达50%，年龄低于40岁的重症患者占比为15%到20%左右。

据法国BFM电视台报道，最近数日又有7名法国国民议会议员确诊感染，其中有议员上周在确诊感染后住院治疗，至今仍未痊愈。

另外，法国生态转型部长篷皮莉本周曾与一名确诊感染者密切接触，因此接受隔离。法国生态转型部称，篷皮莉目前没有症状，她将于26日接受病毒检测。