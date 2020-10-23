德国主要邻国均被列为高风险地区 丹麦向德国游客关闭边境

中新社柏林10月22日电 (记者 彭大伟)德国单日新增确诊人数22日首次破万，创下该国暴发新冠疫情以来最高值。国内疫情趋紧之际，德国官方公布的高风险地区不断增多。截至22日晚，德国官方已将各主要邻国定义为高风险地区。

德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所22日公布的新增确诊人数达到11287。据德国“时代在线”报道，截至当地时间22日18时许，德国累计确诊393838人、治愈306051人、死亡10018人。

德国将新冠疫情“高风险地区”定义为“一个国家或地区近七日内平均每十万人新增确诊超过50人”。尽管由罗伯特·科赫研究所负责公布最新的高风险地区名单，但该名单实际上是由德国卫生部、外交部和内政部三个部委联合制定的。

截至22日晚，德国已将捷克、荷兰、卢森堡、瑞士、列支敦士登、波兰全境和意大利、克罗地亚、瑞典、斯洛文尼亚、匈牙利、法国大部分地区以及奥地利9个州中的8个宣布为高风险地区。同时，哥本哈根所在的丹麦首都大区也被德国列为高风险地区。

根据德国现行防疫规定，从高风险地区入境德国的人士需要根据各州的规定接受隔离。

22日，德国北部邻国丹麦单日新增亦创下疫情以来新高，达760例。德国电视一台援引丹麦外交大臣耶珀·科弗德当天宣布的新规报道称，自本月24日起，除在丹麦工作者或有家人在丹麦需要探视等情况外，来自德国的游客将不被允许入境丹麦。

丹麦官方表示，新规不代表对目前已在该国境内的德国人下逐客令。此外，德国最北部与丹麦接壤的石荷州的居民，如果所在地区平均每10万人近七日新增数小于30，则可以豁免于上述入境禁令。在丹麦购买了度假房产的德国人亦可获准入境。