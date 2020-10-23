欧洲疫情又凶猛 多国考虑再“封城”

从东到西，欧洲多个国家近几周来新冠疫情扩散迅猛，有的病例激增速度超过今春第一波疫情暴发时期，迫使政府重新收紧限制经济活动和人员聚集的防疫措施，只差全面“封城”。

来势汹汹

单日新增病例不时刷新纪录

在欧洲联盟内，无论是最早沦陷的“重灾区”，还是曾经的抗疫“标兵”，不少国家在第二季度陆续解禁后，都出现第二波疫情，且日益严重，单日新增病例不时刷新纪录。

作为欧洲最早大规模暴发疫情的国家之一，西班牙21日通报，过去24小时新增16973例确诊病例，累计超过100.5万例，成为欧盟首个、全球第六个病例数破百万国家。当天新增156例死亡病例，累计超过3.4万例。这一波疫情的致死率低于3月底至4月第一个高峰期，当时基本每天病亡800人以上，但现在新增病例年龄中位数有所降低。

爱尔兰近几周缓慢恢复对社交和经营活动的限制，但未能有效减缓疫情扩散速度。该国人口大约500万，在截至20日的14天内，感染率达到十万分之279，截至9月30日的14天感染率为十万分之96。

德国一度被视为欧洲抗疫“典范”，但5月逐步解禁后没能抵挡疫情反弹，罗伯特·科赫研究所22日报告单日新增确诊病例首次上万，达11287万例。卫生部长延斯·斯潘21日宣布，他的新冠病毒检测结果呈阳性。

人口3800万的波兰21日通报新增确诊逾1万例，刷新该国纪录，累计近20.3万例。

比利时卫生大臣形容该国近日病例激增速度和规模如同“海啸”。全国1100万人中，已有逾1万人死于新冠病毒，病亡率之高在全球居前列；截至20日的14天感染率达到十万分之800，在欧洲仅低于捷克。

医院负重

推迟所有非必要手术

新一波疫情高峰使各国医疗系统再次面临“过载”风险。

西班牙政府准备让医院除了收治新冠病患以外推迟所有非必要手术和其他诊疗程序。其他国家也在考虑类似措施。

巴塞罗那德尔马医院医疗总监胡利奥·帕斯夸尔说：“如果过去一周的（病例激增）节奏持续下去，部分非优先活动被迫改期或中止势在必行。”

荷兰NYZ医院联盟发言人沃特·范德霍斯特说：“我们的病床（占用率）已达极限。”

波兰副总理、法律与公正党领导人雅罗斯瓦夫·卡钦斯基说，当前抗疫工作重心在于全力保障医疗系统顺畅运作。美联社报道，波兰正准备扩充救治新冠患者的医院病床，从1.7万张提高到3万张。首都华沙的国家体育馆和其他大城市的大型展览厅正被改造成临时医院。目前仍有2000多台呼吸机可用，但医学专家说，会操作的医务人员可能不足，受过麻醉科专业训练的护士尤为短缺。

波兰医疗系统长期面临资金不足、低薪导致医护人员流失的瓶颈。议会正在讨论如何增加救治新冠患者的医护人员补助，以及暂时豁免其在医疗事故中应负的法律责任。

几近“封城”

多国政府不同程度提高防疫级别

为止住疫情扩散步伐，欧洲多国政府不同程度提高防疫级别、重新收紧限制措施。

波兰总理马泰乌什·莫拉维茨基21日说，他有意从24日起将执行最严格防疫机制的“红区”扩大到全境。400个县中约150个县、华沙等大城市已被划为“红区”，要求居民在所有户外公共场所需佩戴口罩，禁止举办婚礼等聚集活动，限制公共交通或商店人流，缩短餐厅营业时间，关闭游泳池和健身房等休闲设施。本月早些时候，波兰全国划为较低一级的“黄区”，要求居民在室内公共场所戴口罩并保持社交距离。

由于重开校园后病例激增明显，政府已要求所有小学转向网络授课，对较高年级学生则计划采取“线上线下混合教学”。

莫拉维茨基告诉议会，政府仍想避免“全面封锁”，以求在保障民众健康的同时保护经济和就业。政府预期要花“好几个月，但愿别是几年”才能控制住疫情。

比利时政府下令酒吧和餐馆本周起关闭一个月并实施宵禁。抗疫事务发言人伊夫·范拉特海姆告诉LN24电视台，他个人认为，假如无法遏制疫情势头，政府可能从下周末开始实施新一轮“封城”措施。

爱尔兰政府宣布从21日午夜开始实施新一轮封控举措，持续六周，包括关闭“非必需”商铺、餐馆禁止堂食、居民只能在住所周围5公里范围内活动。这些措施为欧洲当前最严，总理迈克尔·马丁说，其目的之一是保证大家能够欢度圣诞节。

新华社