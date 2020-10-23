中央企业抗击新冠肺炎疫情表彰大会暨先进事迹报告会举行
王勇出席
新华社北京10月22日电 10月22日，中央企业抗击新冠肺炎疫情表彰大会暨先进事迹报告会在京举行。国务委员王勇出席大会并为受表彰的先进个人和先进集体代表颁奖。
活动开始，全场肃立，向新冠肺炎疫情牺牲烈士和逝世同胞默哀。国资委党委表彰了国资央企系统抗疫300名先进个人和100个先进集体，旨在向抗疫过程中作出突出贡献的中央企业干部职工致以崇高敬意，大力弘扬伟大抗疫精神，凝聚团结奋进力量。
受表彰代表在现场表示，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把伟大的抗疫精神转化为推动国资国企改革创新、攻坚克难的强大动力，立足本职岗位，鼓足干劲，继续统筹做好疫情防控和企业改革发展各项工作，加快推动中央企业高质量发展，不断做强做优做大国有企业，在全面建设社会主义现代化国家的新征程中再立新功。
《 人民日报 》（ 2020年10月23日 04 版）
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