前几年，我回贵州黔东南苗族侗族自治州锦屏县老家过春节，一路不断赶火车、转汽车、打出租，到村口已是深夜两点。

夜色中，突然发现苗寨已大变样，灯火通明，路灯宛如一个个高举起的火把，沿着大街小巷整齐排立，与河水交相辉映，波光粼粼。

我家建在半山腰上，以前回家，需从大路拐上一段宽度不足1米的泥路才能到，其间经过两丘水田，弯弯曲曲，极不好走。如今，就在这条路两处最暗的地方，竖起两杆高达五六米的路灯，照着我一路回家。我家那砖木结构的吊脚楼前，也有一盏路灯，穿透夜幕，熠熠生辉。

看到父母迎面而来，我好奇地问，何时装起了路灯？父亲告诉我，这些都是太阳能环保路灯，是杭州市对口帮扶黔东南州的一个项目，寨子里前前后后共装了50盏。母亲还说，现在免费送的水泥和沙子都运来了，等过完年，全村的土路将加宽，变成水泥路。

我不禁想起，以前到了晚上，整个苗寨漆黑一片，对于喜欢走村串寨、对唱山歌的苗家人来说，真是很不方便。如今，有了这些路灯，苗寨的面貌大变样，家乡人晚间再也不用打着火把出门了。

阿锟叔是寨子里的贫困户，年过五旬，没文化没技术，曾几次外出找工厂务工都没有下文。在县里与杭州富阳区劳动部门联合举行的就业扶贫专场招聘会上，他被杭州的爱心企业招聘为普工，后来又免费学习了技能，成为技术员，月薪翻了一番。就业一人，脱贫一户，在杭州相关部门的积极帮助下，村里的许多贫困户到杭州务工，越来越多的苗家人过上了小康生活。

近年来，杭州与锦屏县打破空间界限结成帮扶对子，在经济、教育、卫生、科技、旅游等方面密切往来、充分合作，一批批杭州干部和爱心人士走进了大山，一笔笔资金拨付扶助，一阵阵春风在杉乡大地吹拂，各族人民血浓于水的深情润泽黔浙大地。

通过杭州有关部门牵线搭桥，苗乡的农业企业组团参加浙江农博会、森博会、电博会等各类东部会展，苗乡侗寨的有机农产品、土特产，出现在杭州的精品街、农贸市场、农副产品批发中心，走进了千家万户。

先富带后富，共同奔小康。黔浙人民心手相连、共同前行的动人图景，宛如苗寨里的一盏盏路灯，照亮通往幸福的路。

（作者为贵州省贵阳市云岩区居民）

《 人民日报 》（ 2020年10月23日 07 版）