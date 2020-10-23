山东东营创新基层医保慢病管理服务

本报电 日前，山东东营市东营区门诊慢性病医保延伸服务标准化试点项目通过验收。东营区创新思路，对达到条件的一级医疗机构，采取医疗机构协议管理的模式，给予定点医疗机构门诊慢性病管理资格准入。去年以来，东营市医保局将牛庄镇东庞社区卫生室批准为全市首家门诊慢性病延伸服务试点，患者申报、就诊、取药可就近办理，为基层居民带来便利和实惠。

（潘俊强）

《 人民日报 》（ 2020年10月23日 19 版）