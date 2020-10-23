“今年大旱，多亏用上了浅埋滴灌高效节水技术，收成没受啥影响。”内蒙古自治区通辽市科左中旗敖包苏木五家子嘎查村民李显光说。

通辽是国家重要的商品粮生产基地，粮食产量连续8年突破100亿斤。同时，这里也严重缺水。如何缓解“水粮矛盾”？近年来，通辽市紧紧扭住“水”这个关键点，实施千万亩农业高效节水工程，为资源性缺水地区农业可持续发展探索了路径。

从“浇地”到“浇苗”，生产方式变了

金秋时节，行走在通辽市科尔沁区钱家店镇的田野，一座座红蓝相间的尖顶机井房掩映其中。“这是我们灌溉农田的基站，浇地时把阀门打开，浇完水后一关就行。以前浇地都是大水漫灌，浇3亩地得四五个人忙活，现在可轻松多了！”项家村村民齐建峰说，“你瞅瞅，这庄稼长得多好。”

水利是农业的命脉，在科尔沁区这样的地下水超采区，发展节水农业尤为紧迫。“过去打一眼机井，三四十米深就能出水，这些年地下水位严重下降，需要打100多米才能出水。”项家村党支部书记王建华说。

2018年科尔沁区开展浅埋滴灌技术推广，力争3年时间实施农业高效节水项目210万亩，促进节水增效。在钱家店镇西印村，全村1800多亩农田用上滴灌技术。“这项技术真管用，玉米每亩产量能增加二三百斤。”村党支部书记高志明说。

“新技术把传统的浇地变成了浇苗，每亩玉米播种量可以增加500株，水肥利用率显著提升。”科尔沁区农牧业局副局长耿亚静介绍，“这项技术不仅适合平整地块，也适合沙丘地。近期还要在10个乡镇开展技术培训，让更多农牧民掌握节水增收技术要领。”

科尔沁区是通辽市深化农业节水综合改革的缩影。近年来，通辽市陆续发展1000万亩农业高效节水工程，项目区玉米亩均株数由3500株提高到5000株，不仅减少了用水量，每亩还增产粮食300斤左右。

一井一表、一户一卡，节水意识强了

“过去浇一亩地，大概一个半小时，电费得花20多元。现在浇一亩地只要20多分钟，六七元钱就够了。”说起滴灌的好处，项家村村民史克明如数家珍。

发展节水农业，加强水资源配套管理是关键。通辽市实施农业用水总量控制，对全市水资源利用指标进行分配，建成市、县、村三级水资源管理信息化平台，项目区机电井全部配置了远程用水监控设施和计量设施，实现对灌溉用水全方位监管。

为提升农户节水的积极性，当地实施刷卡用水，以井为单位精确计算节水量，“一井一表、一户一卡”，实施阶梯计价，在定额用水范围内，不收取水资源费，节水越多、奖励越多，农民的节水意识逐渐增强。

在敖包苏木，连片的玉米一眼望不到边。这里是通辽现代农业科技示范园区，总面积42万亩，覆盖73个村。园区通过浅埋滴灌高效节水模式，实现了水肥一体化智能灌溉以及农业生产、管理、灌溉、装备的现代化，提升了玉米生产能力，辐射带动科左中旗发展精准滴灌面积80万亩，实现农业节水1亿立方米。

节水农业的发展，彻底改变了以往大水漫灌的粗放用水方式，提高了农业灌溉用水有效利用系数。5年来，通辽市建成节水高产高效粮食功能区852万亩，压减农业机电井30050眼，每年实现节水5.4亿立方米，全市灌溉水利用系数提高到0.7以上，用水总量中农业用水占比由2010年以前的85%降低到70%。

《 人民日报 》（ 2020年10月23日 18 版）