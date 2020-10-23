世卫组织：加入“新冠肺炎疫苗实施计划”的国家和地区已有184个

本报布鲁塞尔10月22日电 （记者张朋辉）日内瓦消息：世界卫生组织总干事谭德塞日前表示，已有184个国家和地区加入由世卫组织及其合作伙伴发起的“新冠肺炎疫苗实施计划”，更多国家有望公平有效地获得新冠疫苗。

谭德塞说，“新冠肺炎疫苗实施计划”是目前世界范围内公平分享安全有效疫苗的最有效机制。对疫苗进行有效和公平的分享，才是保护高风险人群、维护全球卫生体系稳定并真正推动全球经济复苏的最快方法。

《 人民日报 》（ 2020年10月23日 16 版）