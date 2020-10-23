三万只羊为中蒙友谊添佳话

10月22日，首批隔离期满30天、检验检疫合格的4000只蒙古国“捐赠羊”，经中国内蒙古自治区二连浩特口岸入境中国。当天，中蒙双方在确保防疫安全的前提下，在二连浩特—扎门乌德口岸举行交接仪式。

今年2月，在中国人民抗击疫情的严峻时刻，蒙古国总统巴特图勒嘎专程访华表达慰问和支持，表示蒙方愿在此前已经向中方提供捐款的基础上，再向中方赠送3万只羊，以表达蒙古国人民的心意。根据中蒙双方商定的计划，3万只羊将分批于11月中旬前运抵中国境内，在二连浩特加工后运往湖北省，把蒙古国政府和人民的心意传递给在抗击疫情中作出巨大贡献的湖北人民。

货车上的一只只羊结实健硕，佩戴黄色耳标。蒙方选择秋天这个丰收季节送羊，把羊养得膘肥体壮。交接仪式后，4000只羊乘坐快递车抵达二连浩特隔离区。同日，中华全国集邮联合会发行“蒙古国向中国赠送3万只羊纪念封”，纪念中蒙两国守望相助、合作抗疫的友好佳话。

在巴特图勒嘎宣布捐赠决定后，蒙古国牧民们纷纷表示愿意捐出自家的羊，助力中国抗击疫情。一位蒙古国朋友在微信朋友圈这样写道：“这就是团结的力量，愿蒙中友谊万岁！”中央省额尔登桑特县年近八旬的牧民贡布奥其尔，决定从自家养的几千只羊中捐出108只羊，支持中国抗击疫情。贡布奥其尔说，蒙古国有句谚语“邻里心灵相通，命运与共”，蒙中两国人民守望相助、同舟共济，愿两国人民永远友好下去。最终，蒙方决定由政府出资从牧民手中收购3万只活羊，保证赠送中国的羊膘肥体壮，符合防疫标准。9月初，蒙方启动活羊收购工作。

为了顺利完成3万只羊的交接工作，中蒙两国政府有关部门积极协商相关事宜。中国驻蒙古国大使柴文睿介绍，蒙方交接工作组由蒙古国食品农业与轻工业部牵头负责，中方由中国商务部对接。至10月上旬，3万只活羊已全部运送到东戈壁省扎门乌德县的隔离区。

共抗疫情期间，中蒙两国守望相助，共克时艰，生动诠释了人类命运共同体理念。除了捐赠羊群，蒙古国各界还发起向中国的募捐活动。中方则向蒙方分享了疫情信息和防控经验，提供检测和防护物资援助。双方不断加强疫情常态化防控合作，助力彼此经济复苏和发展振兴。

患难见真情。蒙古国一名中学生近日参加中文演讲比赛时道出了两国人民的心声：“蒙古国向中国捐赠3万只羊，加深了两国的深情厚谊。”3万只羊的故事，已成为中蒙友谊的一段佳话。

（本报乌兰巴托10月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月23日 16 版）