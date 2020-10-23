在黑龙江哈尔滨奥禹冰壶运动中心，中国轮椅冰壶队队员陈建新与队友已经进行了3个多月的上冰集训，每天4小时的训练计划安排紧凑，但陈建新依然觉得“还不够”。日复一日的冰上训练，上百次的出手投壶，所有努力都只为了离梦想更近一些——

再过不到500天，北京冬残奥会将拉开大幕。“两个奥运，同样精彩”，是我们的庄严承诺。为了给运动员搭建比拼技艺、追逐梦想的最佳平台，北京冬残奥会筹办坚持推进无障碍环境建设，以赛事筹办带动残疾人事业的进一步发展。

无障碍设施建设实现冬奥会、冬残奥会场馆的全覆盖

陈建新和队友一直关注着国家游泳中心“水立方”的建设进展。在北京冬残奥会期间，那里将举行轮椅冰壶项目比赛。在目前的场馆改造过程中，无障碍设施的建设完善也在同步进行。“对赛道条件和场馆的便利度，我们都很有信心。”陈建新说。

按照规划，北京冬残奥会包括6个大项比赛，涉及5个竞赛场馆、27个非竞赛场馆，但无障碍设施建设并不局限于这些场馆，而是实现了冬奥会、冬残奥会场馆的全覆盖。

“在场馆规划建设初期，我们就把无障碍工作考虑进去，在各业务领域运行计划、场馆运行计划等编制过程中整合纳入了冬残奥、无障碍等内容。”北京冬奥组委残奥会部协调联络处处长许红说。

为了全面落实无障碍标准，北京冬奥组委先后制定了《北京2022年冬奥会和冬残奥会无障碍指南》和《北京2022年冬奥会和冬残奥会无障碍指南技术指标图册》，为场馆无障碍运行设计、赛时服务和促进城市无障碍建设提供了技术支撑。无障碍专家组成员和10余位特聘的残疾人体验员不定期到场馆，对无障碍设施、运行流线等进行勘察体验，提出修改建议，以确保场馆无障碍设施设备符合规范要求和满足赛时运行需要。

明年3月起，北京冬残奥会测试赛将陆续举行，这将是对场馆建设及运行工作的全面检验。“把握好细节非常重要。”许红说，“比如无障碍车辆的保障方面，在延庆高山场地，车辆怎样才能安全通行，将运动员安全又舒适地送到目的地，所有问题都要想在前面，做好预案。”

冬残奥会大量筹备转换工作前移，与冬奥会筹办同步规划实施

据了解，从北京冬奥会闭幕到冬残奥村开村，两个奥运之间的转换时间短，工作任务繁重复杂，因此北京冬残奥会的大量筹备及转换工作需要前移，与北京冬奥会筹办工作同步规划和实施。

“北京冬奥组委各部门、各场馆团队整合推进冬残奥会和冬奥会筹办工作，转换期工作计划不断细化完善，以确保冬残奥会和冬奥会同样精彩。”北京冬奥组委残奥会部部长杨金奎说。

2018年平昌冬残奥会期间，北京冬奥组委派出了专门团队，现场观摩并参与赛事运行工作，为北京冬残奥会筹办积累经验。北京冬奥组委残奥会部综合处处长窦维是团队中的一员，亲历了平昌冬残奥会转换期的紧锣密鼓，也深度参与到赛时运行阶段的检查协调工作中。在平昌的3周里，他每天冒着严寒，与国际残奥委会赛事协调委员会成员一起，深入到赛事运行第一线，积累了大量一手资料。“赛事运行事无巨细，还是要到现场去看。这段学习经历，让我增长了知识和经验，对我们办赛也更有信心。”窦维说。

仔细研究《主办城市合同》中的相关细则，学习借鉴往届冬残奥会的办赛经验，这些案头工作是规划筹办好北京冬残奥会的前提，也是北京冬奥组委残奥会部全体成员的“必修课”。为了进一步普及冬残奥会相关知识，残奥会部牵头组织了冬残奥会知识系列培训，走进赛区、场馆、校园和社区。

今年7月，在北京冬残奥会第二次国家（地区）残奥委会开放日中，在线上参与活动的国际残奥委会和各国家（地区）残奥委会代表对北京冬残奥会筹办工作给予了充分肯定。

“无障碍”概念延伸到了场馆外，主办城市无障碍环境建设同步开展

11月，中国轮椅冰壶队教练李建锐将带队回到北京。届时，在北京顺义的中国残疾人体育运动管理中心院内，新建的冰壶馆将投入使用，队伍将拥有设施设备一流的训练主场。

以北京冬残奥会为契机，残疾人冬季体育运动迎来新发展。各地加大扶持力度，残疾人运动员的选拔和培养体系搭建起来，也开始发挥作用。“目前，国家集训队队员数量是索契冬奥会周期的好几倍，队内有了竞争和选拔，制度保障更完善，运动员的待遇、训练条件等也都有了明显改善。”李建锐说。

各地残疾人体育训练设施逐步完善，为残疾人运动员创造了良好的训练条件。中国轮椅冰壶队此次集训所在的奥禹冰壶运动中心于2018年年底建成，是国内少有的拥有5条赛道的冰壶馆，同时，场馆还规划建设了完备的无障碍设施，由多支省级冰壶队和轮椅冰壶队共同使用。

随着北京冬残奥会筹办工作深入推进，社会各界对残疾人事业关注度不断提升，“无障碍”概念已经延伸到了场馆外，主办城市无障碍环境建设同步开展。《北京市进一步促进无障碍环境建设2019—2021年行动方案》出台，聚焦城市道路、公共交通、公共服务场所、信息交流等4个重点领域开展无障碍环境整治改造。在河北张家口，餐饮、住宿、医疗、信息化、体育场所等无障碍环境建设目标已经细化分解，并按计划推进。

“我们要倡导为残疾人搭建融入社会的平台，使他们充分参与社会生活，同时推动保障残疾人在体育、文化、教育、就业等方面的平等权益，让他们共享经济社会发展成果。”杨金奎说，这将是北京冬残奥会留下的宝贵遗产。

《 人民日报 》（ 2020年10月23日 15 版）