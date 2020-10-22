生物医药先锋技术创新路演在中关村生命科学园举办

10月21日，在中关村生命科学园发展论坛2020暨中关村生命科学园20周年成果展上，一场以全球抗疫背景下生物医药先锋技术创新为主题的路演活动正在上演。

本次活动由北京中关村生命科学园生物医药科技孵化有限公司联合法国里昂商学院共同主办。在北京市经济和信息化局的指导下，活动获得了北京市中小企业公共服务平台、昌平区经济和信息化局、北京基金小镇等单位的支持。

活动上，北京市中小企业公共服务平台总经理刘洋在致辞中指出，生物医药产业是北京市十大高精尖产业之一，也是一大优势产业，具有雄厚的技术实力、产业资源和基础。于不久前举办的“创客北京2020”创新创业大赛中，生物医药类项目占比约为13.8%。

作为生命科学自主创新的有效载体，中关村生命园孵化器（以下简称孵化器）已走过17个年头，成为中关村生物医药产业的创新引擎之一，并在构建更为专业完善的科技创新服务体系中进行了一系列有益探索。近年来，孵化器持续探索专业化、市场化、国际化的发展道路，通过建设中关村生命科学园科技金融超市等服务平台，为生命科学领域的创新创业提供强有力支持。截至目前，孵化器累计已协助入驻企业获得融资逾20亿元。

本次与法国里昂商学院联合举办国际路演活动，也是孵化器暨2018年与麻省理工创新论坛合作推出国际路演之后，在欧洲寻求创新合作的一次尝试。活动上，来自国内外的8个精选项目一一展现创新亮点。这些项目涵盖新药研发、基因治疗、高端医疗器械等各领域。

此外，本次活动还邀请了中关村协同创新投资基金合伙人王建军、天峰资本执行合伙人兼投资总监汤浩及国科嘉和基金医疗健康部投资总监等嘉宾对项目进行点评。

点评嘉宾一致认为，本次路演为创新创业团队与资方和业界之间搭建了一个极好的平台，不仅展现了项目自身潜力，同时也是孵化器汇聚优质项目实力的体现。入选本次路演的项目分布在生物医药几个重点研究领域，嘉宾们认为它们各具特色，凸显出创新性、前沿性，创业团队实力强劲，市场前景非常值得期待。