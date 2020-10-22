高强：在《老年健康蓝皮书--中国健康老龄化研究与施策》新书发布仪式上的发言

10月18日下午，《老年健康蓝皮书--中国健康老龄化研究与施策》新书发布仪式在京举行。第十届全国政协提案委员会副主任、原卫生部部长、中国卫生经济学会总顾问高强在会上发言。以下是发言全文：

在《老年健康蓝皮书--中国健康老龄化研究与施策》新书发布仪式上的发言

（2020年10月18日下午）

高 强

尊敬的启德同志，

尊敬的各位来宾、各位专家、各位朋友：

很高兴参加老年健康蓝皮书的发行仪式。以王红漫教授领衔的科研团队，站在国家经济社会长期稳定可持续发展的高度，面对全民抗击新冠肺炎疫情的复杂形势，孜孜不倦、锲而不舍、潜心研究老年健康问题，从理论和实践相结合的角度为国家老年健康的规划、政策、方针以及途径做了深入地研究，为党政决策提供了有力的智力支持，也是奉献给我们老年人的一件珍贵的礼物。我作为老年者之一，向王红漫教授及其团队表示感谢！

年轻人研究老年人问题本身就存在着很多困难，但是他们热情饱满地投入到这项研究中去，本身是一种精神，也是一种奉献。我也希望他们在研究老年人健康的过程中越来越年轻，30年、40年以后肯定比我们现在要年轻的多。

老龄化问题是个全世界共同的一个话题，各国政府都非常重视，我国也面临着这个课题。党和政府很早以前就提出这个问题并进行了深入研究探讨，也制定了一系列的政策和措施积极地应对老龄化。

对老龄化这个问题，我们要保持科学的、客观的、理性的、冷静的态度，不要炒作，也不要把它形成一种热潮。老龄化是人类社会一个必然的、不可逆转的趋势。经济越发展，人的收入越增加，健康期望就越提高，寿命越长，老龄化就越严重。任何一个发达国家的老龄化都很严重，中国也是走这一条路，谁也不希望我们再走回头路，把人的寿命再减下去。而且现在靠大量的增加人口总数，来解决老龄化也根本做不到。

积极应对老龄化靠什么？要靠对老龄化问题深入地研究，要针对老龄化对经济社会发展所带来的影响采取有效的措施。

其实，老龄化对整个经济社会的发展所谓不利的影响，我认为就三点：第一，有效劳动人口不足。这是必然趋势，而且会越来越严重，但到目前为止，我们国家还没有出现这个现象，还没有出现劳力荒，还没有出现招工不足。什么原因？很多老年人依然在做身体力行、力所能及的工作，缓解了劳动力不足的问题。

现在有些地方招不到人，什么原因？并不是绝对的老龄化，很大一部分原因是就业观念的变化。我和韩韩启德副主席是同一时代的人。我们当时大学毕业的时候是四个面向：面向农村、面向工矿、面向基层、面向边疆。我们那一届在北京毕业的学生，北京市一个不留，全到农村、工矿、基层、边疆去，现在有人去吗？很少。招不到人不是绝对的劳力不足，而是相对不足，是结构的问题。还有一部分原因是随着科技水平的提高，对劳动力知识结构的要求越来越高，有些人适应不了就业岗位的需求。十年以前那些农民工可以去就业上岗，现在不行了，他做不到了，他的智力、能力、文化知识水平都不适应就业岗位要求，这是另一个问题，并不是由老龄化带来的问题。况且随着智能科技的发展，机器人的运用还可以替代很多劳力不足的问题。有效劳动人口不足这个问题起码当前，或者十年内不是太重要的问题。

第二，养老金不足。古人云：生之者寡，食之者众。这个问题目前也并不是特别突出。现在全国养老金账户结余超过5万亿元，但是问题在于各省之间严重的不平衡，有的省结余超过上千亿，有的是累积结余只有几十亿，当年出现了收不抵支，这要靠中央财政给调剂，这就是个大问题。能不能解决？其实中央早就提出路子来了，要实现养老金的全国统筹。现在对老年人支付的养老金是他们在年轻的时候就交了养老保险金的，是积累下来的，是增值形成的，并不是说我们现在老年人就是纯粹吃年轻人的贡献，这也不是。

第三，人口老龄化面临最大的问题就是老年人的健康问题，或者说，就是老年人的医疗费用支付问题。我们过去经常说，人的一生发生的医疗费用80%在最后两年，最后两年有80%发生在最后两个月还有最后几天。它是这么一个趋势，你要一进了那个ICU就是烧钱，一天就好几万，ICU治病吗？不治病，它是监护。

所以这个问题如何解决？靠什么？要靠我们现在研究的这个问题——老年健康。我不太赞成提健康养老，我是赞成提老年健康。健康养不出来，要动出来，靠运动、靠活动来维持健康。

讲到老年健康，我有一个“三护”的观点：老年人自我守护健康、全社会维护老年健康、党和政府保护老年健康。

所谓守护健康，老年人不要把健康的责任推给别人，不要推给医生。老年人要作为维护、守护自己健康的第一责任人，把健康把握在自己手里的，靠别人靠不住的。

怎么守护？第一，老年人养老不能离群索居，寂寞孤独不行，要拥抱社会，关爱亲友，跟大家生活在一起；第二，老年人养老不要追求“采菊东篱下悠然见南山”，要生活在你适应的环境里，不要离开你长期居住的环境到一个青山绿水的地方去，你住不长的，没有几个月你就会留恋你那个老窝；第三，养老不要总想着颐养天年，还是要动脑、动手，老有所为；第四，养老不要“孟母三迁”，老换地方，自己适应的环境、适应的条件、适应的习惯不要轻易改变，还有熟悉的人群不要轻易改变。

所谓社会维护老年人健康，就是首先要求家庭里的子女们关爱他们父母的健康。关爱老年人不是说把他供起来，我给你钱，给你房子，给你买吃的，给你车，不是，要共同融入生活。不是说给你房子我再也不理你了，那个东西不是关爱，一定要维持共同的生活。

社会维护老年人更重要的是尊重老年人，让老年人体现自己的价值，老年人也要与年轻人互相尊重。

社会要关心老年人的养老。医疗卫生机构和医疗卫生人员，从事一些健康养老产业的机构和人员，一定要把维护老年人的健康放在第一位。这些产业、服务要适应老年人的需求，符合老年人的承受能力，还要尊重老年人的一些生活习惯、生活特点，不要想当然的为老年人提供服务。你提供的那个服务老年人不习惯，他接受不了，只好离开。现在养老产业发展的很多，但一部分搞得好的供不应求，大部分门可罗雀，基本上很少有人去。所以，康养产业一定要把它的关注点放在老年人身上。这是个市场行为，只有适应老年人的需求，老年人才会尊重你，你离开了他，他就会离开你。这都属于社会维护老年人健康必须注意的问题。

党和政府要保护老年人的健康，指的不仅是医疗保障，最关键的是健康保障。卫生工作的重点从以医疗为中心转到以保护健康为中心的轨道上来，对于老年人尤其重要。如果老年人得了病了再去治疗，已经晚了。年轻人得了病不怕，他可以很快地恢复，老年人得了病可能就驾鹤西归了。

从保护老年健康来说，现在的医保还只是停留在医疗报销上。国家基本医疗保障政策如何从医疗转移到保护健康，哪些健康的项目是可以列入老年人的费用报销范围里面的？这个是需要我们学界应该研究的课题。

这“三护”是维护老年健康很重要的几个方面，既包括本人，也包括周边社会，还包括党和政府，这几方面都做好了，我相信我们老年人的健康水平比现在还要大大提高、寿命还会延长。这样的情况下老年人对社会就不是负担，而是贡献，不是负能量，而是正能量。

我也很有兴趣和大家一起共同研究这些问题，也符合自己的利益。年轻人、中年人研究这个问题也不完全是无偿贡献，实际上你现在研究的问题是为你今后的老年健康奠定基础。

谢谢大家。（完）