第十三届中国健康教育与健康促进大会暨专业技术培训在京举行
2020年10月21日，第十三届中国健康教育与健康促进大会暨专业技术培训在北京举行。
会议充分肯定了健康促进与教育工作在新冠肺炎疫情防控中的重要作用。会议强调，面对疫情防控常态化的新形势，全国健康教育系统要深入学习习近平总书记关于疫情防控的重要指示和讲话，贯彻中央关于健康促进与教育工作一系列重要决策部署，进一步加强疫情防控常态化下的健康教育工作，推动健全国家健康教育制度，落实好健康中国行动重点任务，不断加强健康促进与教育能力建设。
会上，国家卫生健康委有关司局、世卫组织驻华代表处等作交流。健康中国行动健康形象大使设立和健康达人评选活动启动。中国健康教育中心发布《新冠肺炎疫情防控常态化健康教育手册》、应急卫生健康科普资源材料，并与中国科学技术馆签约战略合作。
会议由中国健康教育中心主办。国家和各省代表2200余人现场或线上参会。
第十三届中国健康教育与健康促进大会暨专业技术培训现场
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