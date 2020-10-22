江苏新增境外输入无症状感染者1例

中新网10月22日电 据江苏卫健委官方微博消息，10月21日0-24时，江苏无新增确诊病例。截至10月21日24时，全省累计报告确诊病例670例(其中境外输入39例)，除5例境外输入确诊病例在定点医院隔离治疗外，其余均已出院。

当日新增境外输入无症状感染者1例。截至10月21日24时，正在集中隔离和医学管理的无症状感染者25例，均为境外输入。

目前，全省追踪到确诊病例和无症状感染者密切接触者15952人，已解除医学观察15344人，尚有608人正在接受医学观察。