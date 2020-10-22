上海新增境外输入确诊病例8例
中新网10月22日电 据上海市卫健委官方微博消息，10月21日0—24时，通过口岸联防联控机制，上海报告8例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院5例，其中来自俄罗斯3例，来自菲律宾1例，来自沙特阿拉伯1例。
病例1为中国籍，在法国生活，10月18日自法国出发，10月19日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。
病例2为中国籍，在以色列工作，10月18日自以色列出发，经瑞士转机后于10月19日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。
病例3为中国籍，在阿根廷工作，10月18日自阿根廷出发，经荷兰转机后于10月20日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。
病例4—病例8为中国籍，在埃塞俄比亚工作，乘坐同一航班，10月19日自埃塞俄比亚出发，10月20日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。
8例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班的密切接触者241人，均已落实集中隔离观察。
10月21日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。
截至10月21日24时，累计报告境外输入性确诊病例763例，出院691例，在院治疗72例，无重症和危重症。现有待排查的疑似病例5例。
截至10月21日24时，累计报告本地确诊病例342例，治愈出院335例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。
截至10月21日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。
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