河南新增2例境外输入无症状感染者 1例确诊病例出院

中新网郑州10月22日电 (记者 刘鹏)据河南省卫健委22日消息，10月21日0时-24时，河南省无新增新冠肺炎确诊病例、无新增疑似病例，新增无症状感染者2例(境外输入)。1例确诊病例出院。

据通报，截至10月21日24时，河南省累计报告本地确诊病例1273例，其中死亡病例22例，出院病例1251例。累计报告境外输入确诊病例10例，6例出院，4例正在定点医院接受治疗。

通报称，自1月21日起，河南省已累计追踪到密切接触者40511人，目前，无正在接受医学观察者。截至10月21日24时，正在医学观察的无症状感染者45例(均为境外输入)。(完)