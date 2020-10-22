10月21日广东新增境外输入确诊病例3例

10月21日0-24时，广东省新增境外输入确诊病例3例，广州报告，2例来自尼日利亚，1例来自伊朗。新增境外输入无症状感染者15例，广州报告14例，9例来自尼日利亚，其余5例分别来自刚果金、伊朗、埃塞俄比亚、沙特阿拉伯和毛里塔尼亚；深圳报告1例，来自德国。以上均在入境口岸或隔离点发现，入境后即被隔离观察。新增出院4例。

截至10月21日24时，广东省累计报告新冠肺炎确诊病例1895例（境外输入499例）。目前在院39例。