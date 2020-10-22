江苏：地市都要有三级老年医院

近日，江苏省卫生健康委、发改委、民政厅等8部门联合印发《关于建立完善老年健康服务体系的实施意见》，提出着力构建包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理等在内的覆盖城乡的老年健康服务体系。到2022年，该省每个设区市至少设立1家三级老年医院，人口超过50万的县（市、涉农区）设立1家以上二级老年医院，全省二级及以上综合性医院设立符合标准的老年医学科的比例达80%以上。

《意见》明确，建立健全老年健康危险因素干预、疾病早发现早诊断早治疗、失能预防三级预防体系。重视老年人心理健康，实施老年人心理关爱项目，对65岁及以上老年人普遍开展心理健康状况评估，并落实预防和干预措施。加快发展老年护理服务，到2022年，全省每个县（市、区）建成1家以上护理院，基层医疗卫生机构康复、护理床位数占比达到30%以上；所有社区卫生服务中心、乡镇卫生院均能为老年人提供中医药服务；90%以上的综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构成为老年友善医疗卫生机构。

《意见》提出，要积极推进安宁疗护服务。支持基层医疗卫生机构开展社区和居家安宁疗护服务。鼓励医养结合机构开展安宁疗护服务，具备条件的可按相关标准开设安宁疗护病区或床位。加强安宁疗护机构标准化、规范化建设，支持有条件的地区建设安宁疗护中心。《意见》还明确了保障措施，要求从政策支持、学科建设、队伍建设、信息支撑和组织保障5方面加以强化，确保目标任务如期实现。（记者程守勤）