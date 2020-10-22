杭州百岁老人达1204位
截至今年9月底，浙江省杭州市百岁老人（含虚岁）达到1204位，男女比例为2.7∶7.3。杭州市百岁老人（含虚岁）数量从2010年的310位增加到目前的1204位，增长了近4倍；年新增100岁以上的老人在百位以上，并逐年递增，去年新增249人，今年更是达到279人。
据了解，在杭州，养老保障制度覆盖了社会各个群体，近几年还实施了老年人意外险。为老旧住宅楼加装电梯、为老服务设施健全、适老化改造等贴心举措层层推进，老人可以无障碍出行。养老服务综合体、街道（社区）的老年食堂、老年活动中心为老人打造了养老15分钟服务圈。伴随着家庭签约医生深入人心，老年人在家门口即可享受到良好的卫生健康服务，居民期望寿命逐年提高，去年达到82.95岁。（特约记者彭智军）
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