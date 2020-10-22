江西：二级以上医院当设老年科

近日，健康江西建设工作委员会办公室印发《老年人健康促进行动实施方案》，提出到2022年，老年人健康素养和健康水平进一步提高，65岁～74岁老年人失能发生率有所下降，65岁及以上人群老年期痴呆患病率增速下降；二级以上综合性医院设老年医学科比例达到50%及以上；三级中医医院设置康复科比例达75%；养老机构以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务比例、医疗机构为老年人提供就医绿色通道比例达到100%。

《方案》要求，加强老年人群重点慢性病的早期筛查、早期干预及分类管理，积极开展阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的早期筛查和健康指导。开展老年人自救互救卫生应急技能训练、老年常见病、慢性病、口腔疾病的筛查干预和健康指导。推动社区医院建设，积极开展老年人医疗、康复、护理、家庭病床等服务，实施老年人心理健康预防和干预计划，为贫困、空巢、失能、失智、计划生育特殊家庭和高龄独居老年人提供日常关怀和心理支持服务。完善精神类疾病的早期预防及干预机制，开展心理健康状况评估和随访管理，为老年人特别是有特殊困难的老年人提供心理辅导、悲伤抚慰等心理关怀服务。推动二级以上综合性医院开设老年医学科。将老年综合评估开展情况纳入医疗机构有关考核内容。

此外，鼓励老年大学、老年活动中心、基层老年组织、有资质的社会组织开展有益老年人身心的活动。加强社区日间照料中心等居家养老服务机构、场所和相关服务队伍建设，鼓励为老年人提供上门服务。（记者徐雅金）