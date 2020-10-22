父母心理问题或导致早产

澳大利亚默多克儿童研究所主导的一项新研究发现，父母任何一方遭遇心理健康问题都会增加早产发生的风险。

默多克儿童研究所等机构的研究人员在英国医学期刊《柳叶刀》子刊《电子临床医学》上发表论文说，他们对398名女性和267名男性进行了超过15年的跟踪研究，评估了他们在青春期、成年早期和女性怀孕期间的焦虑和抑郁症状，及其对早产风险的影响。研究发现，怀孕期间发生焦虑或抑郁的女性更容易早产，在青春期和成年早期持续受心理健康问题困扰的男性也更容易诱发其伴侣早产。

论文第一作者、默多克儿童研究所博士伊丽莎白·斯普赖表示，“越来越多的证据表明，父亲在儿童健康成长的过程中扮演着重要角色。我们的研究表明，这种联系在怀孕前就开始了。”

研究人员表示，在男女成长阶段和女性怀孕期间为伴侣双方提供更多心理支持，有助于更好地预防早产。（据新华社 记者郭阳）