浙江提升公卫防控救治能力 各县市至少有1家传染病后备医院

记者10月20日从浙江省公共卫生防控救治能力建设新闻发布会上获悉，浙江省发展改革委、财政厅、卫生健康委近日联合印发《浙江省公共卫生防控救治能力建设实施方案（2020—2022年）》，提出“防控、救治、支撑”三大能力16项具体建设任务和措施。

记者从会上获悉，浙江省在防控救治支撑能力建设方面，一是增强院前急救和用血保障能力。2022年年底前，各地急救中心（站）救护车按每3万常住人口不低于1辆的标准配置，地市级急救中心负压救护车比例不低于40%；二是增强公共设施平战两用改造能力。2020年年底前，设区市级具备不少于2座、县（市）级具备不少于1座能快速转化的大型公共设施；三是各地确保医疗机构储备质量合格、数量充足的必要医用物资，一般按不少于10日用量储备；四是2022年年底前，各设区市至少建成2个及以上符合运行要求的医疗废物集中处置设施。同时，要提升长三角公共卫生防控救治一体化水平。

在医疗机构救治能力建设方面，分3个层面。一是提升省级疑难危重症诊治能力。在杭州、宁波、温州三地建设3个省级重大疫情救治基地，谋划建设平战结合的浙江省公共卫生临床中心；二是提升市级医疗救治综合能力。每个设区市选择实力最强的1家~2家三甲综合性医院或传染病医院作为传染病定点收治机构，建设独立的感染楼或传染病院区。在定点医院基础上，选择至少1家适当规模的医院作为后备医院；三是提升县级医疗救治收治能力。依托实力最强的1家县级医院作为定点医院，有条件的可单独设立感染院区。还要选择至少1家后备医院。

在加强疾病预防控制能力建设方面，一是推进疾控机构标准化建设，促进省市县疾控机构业务用房和设施设备达标；二是推进疾控机构实验室检验检测能力建设，提升省疾控中心传染病检测“一锤定音”能力和突发传染病防控快速响应能力，每个县（市）疾控中心应建有达到生物安全二级水平的实验室；三是把所有建制乡镇卫生院（社区卫生服务中心）建成基层哨点。

同时，《实施方案》从强化责任落实、强化投入保障、强化改革配套3个方面提出了保障措施，并附上项目建设具体标准要求，确保工作任务落地落细，全面提升浙江省重大疫情防控救治能力，筑牢人民群众生命安全和身体健康的保障防线。（特约记者林莉 记者郑纯胜）