四川要振兴川药产业
近日，四川省委农村工作领导小组印发《川药产业振兴工作推进方案（2019-2022年）》，提出四川省将加快由中药材资源大省向中医药产业强省转变，到2022年，中药材面积达800万亩，综合产值达1200亿元以上，综合实力进入全国前五。
按照该《方案》，四川省将建设彭州市、三台县、中江县等中药材产业重点县32个，打造川芎、川丹参等24个中药材品种。加强资源保护与利用，推进育种创新，到2022年组建省级中药材创新团队1个，示范推广野生中药资源可持续利用推广品种1个～2个。建设一批设施标准、管理规范、特色鲜明的道地药材生产基地，到2022年新建、改造规范化基地50万亩。培育一批创新力强、规模大的中药企业集团，到2022年着力培育销售收入超百亿元的中药企业1个，超50亿元的1个～2个。
在中医药大健康产业发展方面，四川省将增强中药工业优势，做强中药材大品种健康产业链，发展中药养生旅游。到2022年，中医药大健康产业得到迅速发展，培育“中医药+文化旅游+健康”产业模式，实施中医治未病行动促进健康四川建设。（记者喻文苏）
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