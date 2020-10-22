传染病疫情残疾人防护有指引
日前，中国残联办公厅印发《重大传染病疫情残疾人防护指南（试行）》，给出了重大传染病疫情期间残疾人在家庭、社区和残疾人服务机构内自我防护的一般性指引，也对残疾人服务机构提出了防护要求。
《指南》指出，使用辅助器具的残疾人进入机构后，宜对与地面接触的辅助器具部件、高频接触辅助器具表面等进行预防性消毒。对康复教具、公共区域的康复器材宜进行“一人一用一消毒”。机构根据疫情防控要求和残疾人身心特点设立隔离观察区，定期对隔离观察区进行清洁清扫维护，使用后及时进行消毒。此外，机构应熟知疫情防护应急工作预案；对于在机构寄宿或全日制托养照料的残疾人，宜根据需求建立“一人一案”防护措施。（记者王倩）
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