陕西无新增新冠肺炎确诊病例 当前全省隔离密切接触者412人
人民网西安10月22日电 据陕西省卫健委消息，10月21日0-24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例、无症状感染者。截至10月21日24时，累计报告本地确诊病例245例，出院242例，死亡3例。
10月21日0-24时，无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例、无症状感染者，确诊病例治愈出院2例。截至10月21日24时，累计报告境外输入确诊病例193例，出院172例，在院21例。累计报告境外输入无症状感染者123例，转为确诊病例5例，解除医学观察96例，尚在医学观察的无症状感染者22例。
当前全省隔离密切接触者412人，其中境外输入密切接触者405人，外省协查密切接触者7人。
官网截图
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn