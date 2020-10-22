国务院联防联控机制：新冠病毒变异未对疫苗研发造成实质影响
新华社北京10月20日电（记者董瑞丰、温竞华）新冠病毒变异是否对疫苗研发产生影响？在20日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，科技部社会发展科技司副司长田保国表示，跟踪研究表明，新冠病毒变异没有对疫苗研发造成实质性影响。
田保国说，科研攻关组一直高度关注病毒变异问题，组织全国30多家科研机构开展病毒变异的跟踪研究。目前，全球数据库中已有近15万条新冠病毒的基因组序列，涵盖全球六大洲100多个国家和地区。对超过8万条高质量的病毒基因组序列比较分析表明，病毒变异不大，属于正常范围内的变异积累，没有对疫苗研发造成实质性的影响。
田保国解释，一是目前国内外疫苗研发的抗原设计主要针对新冠病毒的S蛋白，通过对上万条新冠病毒基因组序列进行比较、分析，发现新冠病毒S蛋白的序列相对比较稳定。
二是现有S蛋白个别位点发生的突变，对抗原结构和免疫原性影响很小。已有试验证明，正在试验中的疫苗能够有效中和发生变异的新冠病毒。
田保国表示，在后续工作中，科研攻关组将密切跟踪病毒变异情况，及时研判，为疫苗研发团队及时提供预警和科学参考。
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