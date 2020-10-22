外交部：中方将以捐赠和无偿援助等多种形式优先向发展中国家提供疫苗

新华社北京10月21日电（记者马卓言）外交部发言人赵立坚21日表示，中国是支持“新冠肺炎疫苗实施计划”的最大经济体，相信中方加入“实施计划”将有助于促进疫苗在发展中国家的可及性和可担负性。“中方还将以多种形式优先向发展中国家提供疫苗，包括捐赠和无偿援助。”

赵立坚在当日例行记者会上说，中方一直积极支持“新冠肺炎疫苗实施计划”。10月8日，中国同全球疫苗免疫联盟签署协议，正式加入“实施计划”。当前，中国已有4种新冠病毒疫苗进入Ⅲ期临床试验，并且具备足够的生产和自给能力，但还是决定加入“实施计划”。中方此举目的是以实际行动促进疫苗公平分配，确保为发展中国家提供疫苗，同时带动更多有能力的国家加入并支持“实施计划”。

世界卫生组织总干事谭德塞19日表示，目前已有184个国家和地区加入由世卫组织及其合作伙伴发起的“新冠肺炎疫苗实施计划”，更多国家有望公平有效地获得新冠疫苗。

“中国是支持‘实施计划’的最大经济体。相信中方加入‘实施计划’将有助于增强‘实施计划’同企业谈判能力，激励企业提高生产能力，确保疫苗产量，促进疫苗在发展中国家的可及性和可担负性。”赵立坚说，“这是中国秉持人类卫生健康共同体理念、履行自身承诺推动疫苗成为全球公共产品的重要举措。”

赵立坚说，与此同时，中国政府支持中国疫苗研发企业参与“实施计划”，与有关发起方合作向发展中国家提供疫苗。中方也一直在为此提供积极协助。不少中国疫苗企业已经向“实施计划”发起方表达了加入的积极意愿。双方技术专家正就疫苗研发、认证、监管等方面技术标准保持密切沟通。中方还将以多种形式优先向发展中国家提供疫苗，包括捐赠和无偿援助。