“三农”压舱石再添底气

在10月21日举行的前三季度农业农村经济形势新闻发布会上，农业农村部总经济师、发展规划司司长魏百刚介绍，目前粮食丰收已成定局，预计产量达到历史最好水平。前三季度第一产业增加值48123亿元，同比增长2.3%；农村居民人均收入12297元，同比增长1.6%。

粮食生产再获丰收，“菜篮子”产品供应充足，农民收入实现正增长，“三农”压舱石作用更加凸显。

粮食产量将继续稳定在13000亿斤以上

秋粮是全年粮食生产的大头，农业农村部农情调度显示，目前秋粮收获已近八成。“可以说，全年粮食丰收基本成定局，可以连续六年稳定在13000亿斤以上。”魏百刚说。

今年的春耕备耕遇到新冠肺炎疫情挑战，南方水稻双抢时期遭遇洪涝灾害，东北秋收遭遇台风危害，多发频发的灾害让粮食生产面临多重挑战，粮食丰收来之不易。

为保障粮食生产，今年中央继续实施了稻谷、小麦最低收购价，籼稻最低收购价在连续三年调低的情况下今年有所提高，释放了重农抓粮的积极信号。“中央统筹整合资金40多亿元支持双季稻生产，中央财政在预算紧张的情况下，还继续保持了玉米、大豆生产者补贴资金的规模总体稳定，及时下拨了重大病虫害防控资金和农业生产救灾资金，政策支持力度之大多年少有。”魏百刚说。

今年以来，各级农业农村部门坚持全年抗灾夺丰收，先后部署打好战疫情保春耕、抗洪涝保“双抢”、抗台风减损失、防病虫保丰收四场攻坚战，布设了草地贪夜蛾“四条阻击带”和沙漠蝗“三道入侵防线”，最大限度减轻了病虫危害。广大农民群众也响应中央号召，克服疫情和灾害的影响，及时播种、施肥、打药、收获，辛勤耕耘，保障了粮食丰收。

乡村产业全面恢复

“目前，农产品加工业已恢复到去年同期水平，预计前三季度规模以上农产品加工业实现营业收入超过10万亿元。农产品线上销售保持了两位数增长，预计前三季度网络零售额超过3000亿元。”魏百刚说。

农业农村部聚焦52个未摘帽县和“三区三州”，大力实施农畜产品营销、脱贫带头人培训等六大行动，针对贫困地区农畜产品滞销卖难问题，建立产销对接公益平台，开展扶贫农产品应急促销，帮助完成120亿元扶贫农产品销售任务。

目前，832个贫困县累计实施产业扶贫项目超过100万个，建成各类产业扶贫基地超过30万个，每个贫困县都形成了2到3个特色鲜明带贫能力强的扶贫主导产业，72%的贫困户与新型经营主体建立了利益联结关系，产业扶贫已成为覆盖面最广、带动贫困人口最多、取得成效最大的扶贫举措。前三季度贫困地区农民收入增速继续高于全国农村居民平均水平。

农民收入形势逐季好转

“今年一季度和二季度，农民收入为负增长，前三季度农民收入由负转正，达12297元，实际增长1.6%，高于GDP增速0.9个百分点，高于城镇居民收入增速1.9个百分点。”魏百刚说，去年我国农民收入突破16000元，提前一年实现比2010年翻一番的目标。今年只要农民收入保持正增长，就能巩固住这个目标。

今年以来，受疫情影响，农民工留乡或二次返乡增多，农业农村部会同有关部门大力发展乡村产业，落实一次性创业补助政策，开展职业技能培训，扩大以工代赈规模，增设公益岗位，强化对接服务，有效拓宽返乡留乡农民工就业空间。目前，返乡留乡农民工已基本实现就地就近稳定就业或灵活就业，农村社会保持和谐稳定。

魏百刚介绍，为巩固好农民增收的好势头，农业农村部将落实好中晚稻收购政策，强化产销衔接，加强烘干和售粮服务，让农民粮食卖得出、卖得好。强化秋季果蔬产销衔接，畅通销售渠道，让农民既要有好收成，又要有好收入。秋冬季过后，农业农村部门将加强高标准农田、农村人居环境整治、现代农业产业园、仓储冷链物流等农业农村项目建设，吸纳更多农村劳动力参与，让他们在门口有活干，有钱赚。（记者 李慧）