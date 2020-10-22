国际最新研究提醒：含聚丙烯婴儿奶瓶冲泡奶粉或释放塑料微粒

施普林格·自然旗下专业学术期刊《自然-食品》最新发表一篇健康研究论文提醒说，在使用含有聚丙烯的婴儿奶瓶冲泡标准配方奶粉时，奶瓶可能会释放出塑料微粒。这项研究结果强调了进一步研究塑料微粒对人类健康影响的必要性，因为人们对这一点的认识仍然不足。

该论文指，聚丙烯的年产量占非纤维塑料产量的20%，是食品制备中使用最广泛的塑料。但是，人们对这类容器的塑料微粒释放情况知之甚少。

论文作者、爱尔兰都柏林三一学院Jing Jing Wang及其同事在世界卫生组织推荐的消毒和配方奶粉冲泡条件下，测试了10种婴儿奶瓶的塑料微粒释放量，这些奶瓶代表了全球网络市场上的大部分奶瓶，它们要么是聚丙烯制成的，要么是包含了基于聚丙烯的配件。他们发现，测试的各种奶瓶的塑料微粒释放量在130万至1620万个颗粒之间。这些奶瓶在21天的试验期内持续释放塑料微粒，而且塑料微粒的释放量因水温等不同因素而不同。

论文作者随后利用这些数据建立了婴儿暴露于塑料微粒的潜在全球模型。他们估计，在婴儿出生后的头12个月里，使用聚丙烯奶瓶喂养的婴儿平均每天会暴露于160万个塑料微粒。他们还发现，不同地区的暴露模式各不相同：非洲和亚洲婴儿的潜在暴露量最低，而大洋洲、北美洲和欧洲婴儿的潜在暴露量最高。

论文作者总结认为，婴儿接触的塑料微粒含量可能比以前想象的要高，需要更多的研究来了解与食物接触的塑料制品在日常使用过程中是如何释放塑料微粒的。

有专家在同期发表的相应的“新闻与观点”文章中表示，该研究论文提出的塑料微粒暴露程度看起来令人震惊，但对于婴儿健康的现实影响还需要进一步调查，因为塑料微粒和纳米塑料对人类健康的影响仍然不甚清楚。(记者 孙自法)