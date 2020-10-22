在徐海成家，徐海成对总书记说，自己一家4口，2016年种植甜菜、马铃薯、莜麦的收入，加上农业支持保护补贴和务工收入，共计4.3万多元，妻子治病和女儿上大学支付3.5万多元，除去基本生活，家里没有多少活钱了。习近平一边帮他算账，一边安慰他，说党和政府一定会持续关心像他这样的家庭，让乡亲们过上越来越好的日子。

习近平在徐海成家同村干部和村民代表进行了座谈。村干部拿出村里自产的德胜牌马铃薯原种和本村美丽乡村建设规划图给总书记看，习近平肯定他们有思路、有办法。在详细了解全村脱贫工作情况后，习近平强调，消除贫困、改善民生、实现共同富裕，是社会主义本质要求，是我们党矢志不渝的奋斗目标。打好脱贫攻坚战，是全面建成小康社会的底线任务。做好这项工作，不能眉毛胡子一把抓，而要下好“精准”这盘棋，做到扶贫对象精准、扶贫产业精准、扶贫方式精准、扶贫成效精准。要因地制宜探索精准脱贫的有效路子，多给贫困群众培育可持续发展的产业，多给贫困群众培育可持续脱贫的机制，多给贫困群众培育可持续致富的动力。要把扶贫开发、现代农业发展、美丽乡村建设有机结合起来，实现农民富、农业强、农村美。要加强农村基层组织建设，使党支部更好发挥战斗堡垒作用，成为带领农民群众脱贫致富的主心骨，把乡亲们的事情办好。

——摘自《习近平春节前夕赴河北张家口看望慰问基层干部群众》（人民日报2017年1月25日1版）