香港新增8例新冠肺炎确诊病例 其中1例为本地病例

中新网10月21日电 据香港文汇网报道，香港新冠肺炎疫情持续，香港卫生署卫生防护中心21日公布，截至当天零时零分，新增8例确诊病例，当中1例为本地病例，另外7例则为输入病例。至今香港病例累计5270例，包括5269例确诊病例和1例疑似病例。

卫生防护中心指，新增1例本地病例与早前本地病例有流行病学关连，另外7例为输入病例，其中3名患者由比利时抵港、1名由埃塞俄比亚返港、1名从菲律宾返港、1名从印度返港，及1名由美国返港。